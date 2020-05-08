Tofaş, garanti sürelerini haziran sonuna kadar uzattı

İSTANBUL (AA) - Tofaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle garanti sürelerini haziran sonuna kadar uzattı ve bakım sürelerini 3 ay veya 3 bin kilometreye kadar esnetti.

Tofaş açıklamasına göre, şirket, Kovid-19 salgını döneminde toplum sağlığını korumaya yönelik devreye aldığı hizmetlerine devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü Hüseyin Şahin, hizmeti devreye alırken; müşterilerinin salgın sürecinde garanti kapsamında yapılacak işlemler için servise gelemediklerinde hak kaybı yaşamamalarını hedeflediklerini ifade etti.

Yeni hizmetle araç bakım sürelerini 3 ay veya 3 bin kilometreye kadar esnettiklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Salgın nedeniyle müşterilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalı araç sahiplerinin garanti sürelerini uzatan ve bakım dönemlerinde esneklik sağlayan kampanyamızda 15 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında garanti süresi dolan araçların garantilerini 30 Haziran tarihine kadar uzattık.

Uygulama kapsamında ayrıca, mart ve nisan aylarında bakım zamanı gelen araçların bakımlarında da toplamda 3 ay veya 3 bin kilometre esneklik de sağlayacağız."

Müşteri deneyimi ve hizmetleri konularına yatırım yapmayı sürdüren, geçen ay Türkiye genelindeki bayilik ağının tamamını online ortama taşıyan Tofaş, tüm servis noktalarında Fiat, Alfa Romeo, Jeep markalı araç sahipleri için model yılı veya kilometre gözetmeksizin ücretsiz araç dezenfeksiyonu hizmeti vermeye başlamıştı.

