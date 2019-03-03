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TOFAŞ Darüşşafaka'yı 80-72'imağlup etti

TOFAŞ: 80 - Darüşşafaka Tekfen: 72

03 Mart 2019 Pazar 22:07
TOFAŞ Darüşşafaka'yı 80-72'imağlup etti

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Keseratar, Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı

TOFAŞ: Garrett 10, Mejia 12, Weems 17, Kadji 7, Muhsin Yaşar, Berkan Durmaz 4, Barış Ermiş 3, Yiğit Arslan 14, Elegar 13, Muhaymin Mustafa

Darüşşafaka Tekfen: Kidd 9, Oğuz Savaş 6, Brown 17, Douglas 7, Evans 12, Kartal Özmızrak 8, Muhammet Mustafa Baygül, Emircan Koşut, Berk Demir 4, Doğuş Özdemiroğlu 3, Diebler 6

1. Periyot: 22-21

Devre: 46-38

3. Periyot: 60-52

5 faulle çıkan: 37.41 Douglas (Darüşşafaka Tekfen)

BURSA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 20. hafta maçında TOFAŞ, sahasında Darüşşafaka Tekfen'i 80-72'i mağlup etti.

Karşılaşmaya Brown ve Douglas'ın sayılarıyla başlayan Darüşşafaka Tekfen, 6. dakikayı 12-8 önde geçti. Dış hücumlardan Yiğit Arslan, pota altında da Elegar ile etkili olan TOFAŞ, 9. dakikada skoru lehine çevirdiği (20-19) çeyreği 22-21 üstün bitirdi.

İkinci çeyrekte Mejia ve Berkan Durmaz'ın set hücumlarıyla tempoyu arttıran ev sahibi ekip, 13. dakikada farkı 6'ya (30-24) çıkardı. Rakibinin bu oyununa yarı sahada baskı uygulayarak cevap veren Darüşşafaka Tekfen, Berk Demir ve Evans'ın da skor bulmasıyla 16. dakikada farkı 1'e (33-32) indirdi. Başantrenör Orhun Ene'nin aldığı molanın ardından kaybettiği ritmi tekrar yakalayan mavi-yeşilliler, Barış Ermiş, Garrett ve Kadji üçlüsüyle etkili olarak 9-0'lık seri yakalayıp, farkı çift hanelere çıkardı: 42-32. Bursa temsilcisi, iyi oyununu sürdürerek soyunma odasına da 46-38 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı korumak için daha kontrollü bir oyun sergileyen TOFAŞ, Weems ve Yiğit Arslan'ın sayılarıyla 26. dakikayı 6 sayılık (54-48) üstünlükle geçti. Kalan dakikalarda dengeli hücum ve savunma oyunlarına devam eden Bursa ekibi, final periyoduna 60-52 üstün girdi.

Son çeyrekte farkı azaltmak için tam saha baskı uygulayarak sertliği arttıran Darüşşafaka Tekfen, Kidd ve Brown ile üst üste sayılar bularak 36. dakikada skoru lehine çevirdi: 63-64. İki takımın üstünlük kurma mücadelesine sahne olan çeyrekte Mejia'nın bireysel performansıyla sayılar bulan TOFAŞ, bitime 1 dakika kala farkı 6'ya (76-70) çıkardı. Kalan sürede seyircisinin de desteğini arkasına alan TOFAŞ, karşılaşmadan 80-72 galip ayrıldı.

TOFAŞ'ta 17 sayı üreten Weems, galibiyete önemli katkı sağladı. Darüşşafaka Tekfen'de ise Brown 17 sayıyla oynadı.

 

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 22:07
  1. Basketbol
  2. Bursa
  3. darüşşafaka tekfen
  4. TOFAŞ

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