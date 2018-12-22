TOFAŞ, Anadolu Efes maçına odaklandı





BURSA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında TOFAŞ, yarın Anadolu Efes'i konuk edecek.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.



Ligde 8 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan Bursa temsilcisi, 19 puanla haftaya Anadolu Efes'in önünde 2. sırada girdi. Bir maç eksiği bulunan Anadolu Efes ise 17 puanla 3. durumda bulunuyor.







- Öngören: "İlk 3'te yer almak adına önemli bir maç"





TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın son maçında Anadolu Efes'i konuk edeceklerini ve zorlu bir müsabaka oynayacaklarını söyledi.

Anadolu Efes'in çok güçlü bir rakip olduğunu dile getiren Öngören, ULEB Avrupa Kupası'ndan elenmeleri sonrası kendileri için bu maçın öneminin arttığını vurguladı.

"Rakibin gücü ortada. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de iyi maçlar çıkarıyorlar." diyen Öngören, şöyle konuştu:

"İlk 3'te yer almak adına önemli bir maç. Avrupa'dan elenince, lig daha da önem kazandı. Konsantrasyonumuzu tamamen buraya vermemiz lazım. Normal sezon adına da önemli bir maç. Salonun dolacağını düşünüyoruz. Güzel basketbol oynayıp, kazanmak istiyoruz."



