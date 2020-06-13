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Aktüel

Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'den Cezayir'e sürpriz ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-06-13 16:53:30 -
Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'den Cezayir'e sürpriz ziyaret

CEZAYİR (AA) - Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Cezayir'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cezayir devlet televizyonu, Ulusal Halk Meclis Başkanı Süleyman Şinnin ve Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'un, Akile Salih'i Uluslararası Cezayir Havalimanı'nda karşıladığını duyurdu.

Salih'in ülkeye geliş sebebi ve süresi ile ilgili bilgi verilmezken ziyaretin Hafter milislerinin Libya ordusu karşısında aldığı yenilgiler sonrasında gerçekleşmesi dikkati çekti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun dün yaptığı açıklamada, Libya konusunda ülkesinin duruşunun net olduğunu, çözümün askeri olamayacağını, krizin çözümü için diyalog masasına oturmak gerektiğini belirtmişti.

Cezayir'in Libya'daki taraflar arasında ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu dile getiren Tebbun "Libya'daki çekişen taraflar arasındaki gelgit oyununa sürüklenmeyeceğiz. Her defasında kaybeden taraf ateşkes ister, kazanan reddeder." ifadelerini kullanmıştı.


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