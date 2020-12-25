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Aktüel TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş, vale hizmetlerine düzenleme getiren yönetmeliği değerlendirdi:
Aktüel

TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş, vale hizmetlerine düzenleme getiren yönetmeliği değerlendirdi:

"2013 yılından beri vale sektörünün düzene girmesi için mücadele veriyoruz. Bugün yayınlanan yönetmelik ile nihayet yüzbinlerce kişinin ekmek yediği vale sektörüne bir çekidüzen gelecek"

Yeniakit Publisher
2020-12-25 15:44:13 -
TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş, vale hizmetlerine düzenleme getiren yönetmeliği değerlendirdi:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliği sektör adına olumlu bulduklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla "İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, yönetmeliği vale sektörü adına gayet olumlu bulduklarını ifade ederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

Bakırtaş, TOBFED olarak bugüne kadar otomotiv satış sonrası hizmetler sektöründe pek çok mesleğin tanımını yaptıklarını, standartlarını belirlediklerini ve mesleki yeterlilik süreçlerini hazırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu mesleklerden biri de vale mesleğiydi. Valeler konusunda pek çok sıkıntılı haberlere tanık olduk. Biz TOBFED olarak vale derneğimiz TOVDER vasıtasıyla valelerimize yönelik öfke kontrolü, stres yönetimi, etkili iletişim gibi eğitimler verdik. Ancak kamunun özellikle değnekçi diye tabir ettiğimiz kesime yönelik bir adım atması gerekiyordu. Bu adım da nihayet atıldı.

2013 yılından beri vale sektörünün düzene girmesi için mücadele veriyoruz. Bugün yayınlanan yönetmelik ile nihayet yüzbinlerce kişinin ekmek yediği vale sektörüne bir çekidüzen gelecek."

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