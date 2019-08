TOBB’dan özel bankacılara çağrı: Kârdan feragat edin, faiz oranlarını indirin

Oğuzhan Gültekin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 425 baz puanlık politika faizi indirimine özel bankaların destek vermemesi tepki çekiyor. Üreticiler ve tüccarlar, sık sık kredi faiz oranlarını düşürmeye yanaşmayan söz konusu bankaları kârı ikinci plana atmaya; fedakârlık yapmaya davet ediyor.

Kredi kanalları açılmalı

Dev yatırımları bulunan firmaların yöneticileri, her platformda bankaların kredi kanallarını açmaları gerektiğini kaydediyor. Aynı yöneticiler, “Üretime ve ihracata ara vermememiz, önemli projelerde yer almamız, her alanda atılım yapmamız için likiditeye erişimimiz kolaylaşmalı. Ekonomimiz ve şirketlerimiz bu şekilde güçlenir” görüşünü dile getiriyor.

Ticarete darbe vuruyorlar

Özel bankaların ticari kredilerde yüzde 20’den başlayan faizlerde indirime gitmemeleri yerli ve yabancı yatırımcının iştahını kaçırıyor. Faktöringlerin faizleri yüzde 30 seviyesinde tutmaları ise ticarete balta vuruyor. Haliyle kredi alamaz ve ödeyemez duruma gelen şirketler, planları ile projelerini ertelemek zorunda kalıyor.

Borç çevirmek güçleşiyor

Şu aşamada irili ufaklı şirketlerin bankalara olan toplam kredi borcu 650 milyar lirayı buluyor. Bu şirketler borçlarını çevirmekte güçlük çekiyor. Doğal olarak protestolu senet ve karşılıksız çek tutarı artıyor. Durgunluğa neden olan; konkordato başvurularının ve iflasların yolunu açan yüksek faiz oranları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da gündeminde.

Yeni yatırımlara kapı aralansın

Trabzon’da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni’nde faiz indirim sürecine özel bankaların da katılması gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Şirketlerin kolay bir şekilde kredi temin etmelerinin ve yatırım yapmalarının önü açılmalı” dedi.

TCMB’nin ardından kamu bankalarının da faizleri düşürmeye başladığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Sayın Bakanımız Berat Albayrak’ın bunda büyük emeği ve gayreti oldu. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve ‘sıra özel bankalarda’ diyoruz. Bu bankaların bir an evvel ellerini taşın altına koymalarını, ticari kredi faizlerini geriye çekmelerini arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sıkıntıların üstesinden geldik

Türkiye’nin son 25 yılda iç ve dış kaynaklı, onlarca kriz ile çalkantı yaşadığını aktaran Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

“Bütün sıkıntıların üstesinden geldik ve yola devam ettik. İnşallah yine hep birlikte el ele verip, ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz. Dünyanın en büyük ekonomileri arasına gireceğiz. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Kimseyi dışlamayalım. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Bu dönem eldekini muhafaza etme dönemi. Onun için üretim ve istihdam kapasitesini korumalıyız. Ve unutmamalıyız ki kapanan her bir işletme, üretimini durduran her bir fabrika, milli servetin kaybıdır. Bizler, tüm bu faizlerle, kurlarla, vergilerle ve her gün karşımıza çıkan farklı bürokratik mevzuatla mücadele halindeyiz. Devletimizden de tek dileğimiz bu iktisadi mücadele ortamında bizi yalnız bırakmamasıdır.”

Kayt dışılığı bitirmeliyiz

Trabzon’un turizmdeki payının arttığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gelinen aşamada şehre günlük yurt içinden 35, yurt dışından 15 uçak iniyor. Biz bunu hayal edemezdik. Şimdi uçak seferlerinin sayısını yeterli bulmuyoruz. Bu müthiş bir potansiyel. Altın yumurtlayan tavuk. Yatırımı yap, ömür boyu kazan. Turizmi bütün sezona yaymak gerekli. Hizmet kalitesi için eğitimli personelle çalışmamız, müşteri memnuniyetini birinci sırada tutmamız ve şu kayıt dışı işini bitirmemiz lazım. Bakın bu kayıt dışı en çok sizin marka değerinize zarar verir. Eğer bunları yaparsak Trabzon’un geleceği parlak.”

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, muhabirimiz Oğuzhan Gültekin’e Trabzon’da olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Fındıkta hedef 6 milyar dolarlık ihracat

Trabzon’daki temasları sırasında fındığın, Karadeniz ve ülkemiz için son derece önemli olduğunu vurgulayan TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’nin en stratejik tarım ürünlerinin başında fındık geliyor. Hiçbir ithal girdisi yok, tamamen yerli ve milli. İhracat gelirinin tümü ülkemizde kaldığından ayrıca çok değerli. Tek başına tarımsal ihracatının yüzde 10’nu gerçekleştiriyor. 600 bin aileye ekmek oluyor. Toprağı koruyor, güzelleştiriyor. O yüzden fındık hakikaten Karadeniz’e bereket getiren bir ürün. Allah’ın bizlere bahşettiği bu nimetin değerini bilmeli, koruma ve geliştirmeliyiz. Şu an yaklaşık 110 ülkeye fındık ihraç ediyoruz. Ama ihracatın ancak yüzde 40’ı işlenmiş fındık şeklinde. Bunu artırdığımız takdirde, inşallah çok daha büyük bereketini göreceğiz. Önceden dönümde 60-70 kilo ürün alınırken, şimdi 200 kiloya ulaşmak mümkün oluyor. İşte bu şekilde verimliliği artırmamız lazım. Bunu tüm Türkiye’de uygulanırsa, ihracat gelirini 2 milyar dolardan, 5-6 milyar dolara çıkarabiliriz.”