0553 313 94 23

TOBB’dan meclis üyelerine bilgilendirme semineri

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 21-23 Haziran 2019 tarihlerinde “Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri”ne katıldı.

25 Haziran 2019 Salı 15:54
TOBB’dan meclis üyelerine bilgilendirme semineri

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 21-23 Haziran 2019 tarihlerinde “Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri”ne katıldı.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, meclis üyelerini bilgilendirmek amacıyla 3 gün süren seminer düzenlendi. TOBB tarafından 21-23 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri’ne Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Meclis Başkanı Halit Ergül, Meclis Başkan Yardımcıları Murat Koca ve Kayhan Perçin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Özkoparan, Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah Alemdar ve İlkay Bayrak, Oda Meclis Üyeleri Cavit Demir, Aydoğan Tekin, Yücel Yılmaz, Oktay Türk, İsmail Öztürk, Gürhan Gökdemir ve Genel Sekreter İsmail Gören katıldı.


Seminer programının ilk gününde TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu programa katılarak Meclis üyelerine hitap etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ayrıca seminer programına katılan meclis üyelerinin sorun ve çözüm önerilerini dinleyerek, bilgi ve görüş alışverişinde bulundu. Bolu TSO Meclis üyeleri de kendi sektörleriyle ve faaliyet alanlarıyla ilgili sorun ve taleplerini TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na aktardı.


TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz’ün açılış konuşmasıyla başlayan ve 3 gün boyunca devam eden seminer programında meclis üyelerine TOBB’un kurumsal yapısı, küresel gelişmeler ve Türkiye, protokol kuralları, finansal yönetim, TOBB iştiraki GS1, TOBB Tahkimi ve arabuluculuk, e-ticaret, etkili yönetim becerileri, TOBB ETÜ ve MEYBEM gibi başlıklarda sunumlar yapıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 15:54
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mezuniyet diplomasını küçük oğlu ile aldı
    1. Mezuniyet diplomasını küçük oğlu ile..
    2. VakıfBank'a Brezilyalı smaçör
    3. Umumi tuvaletlerdeki tehlike! |..
    4. Bixby nedir ne işi yarar? Bixby nasıl..
    5. Şanlıurfa’da futbol yaz okuluna yoğun..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan Badavut’tan..
    7. Türkiye'den Suudi Arabistan'daki Abha..
    8. Fırlatılan roketin çekirdeği okyanusa..
    9. Türkeli’de çevre temizliği etkinliği
    10. İlk Akit duyurmuştu! Fredrik..
    11. Case IH traktör tanıtım günleri..
    12. Burhaniye’de yaptılar, Balıkesir’de..
    13. TOBB’dan meclis üyelerine..
    14. Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı
    15. Uluslararası Paralimpik Masa Tenisi..
    16. İnek, koyun ve tavuklar yanarak telef..
    17. Yılmaz: “Kararlı adımlarla..
    18. Tunceli'de kaybolan genci arama..
    19. Alanya’da aşırı sıcaktan bunalan..
    20. Beşiktaş, Dr. Sarper Çetinkaya ile..
    21. Ünverdi’den Ninova Nöroteknoloji Ar-Ge..
    22. Sarıkamış’ta ayı ile karşılaşan inşaat..
    23. Malatya sporcular muaythai..
    24. Kahta Ziraat Odası Haziran Ayı meclis..
    25. Kapkaç anı güvenlik kamerasında
    26. MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir..
    27. Galatasaray'dan bir transfer daha!..
    28. Uyuyan şoför, kamyonun altına girdi
    29. ODD'den otomotivde ÖTV'nin..
    30. THY, Port Harcourt'a sefer başlattı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı