ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin "en hızlı büyüyen" şirketlerini kutlayarak, "İçinden geçtiğimiz bu zorlu pandemi döneminde asla karamsarlığa kapılmamalıyız, zor şartlar karşısında asla yılmamalıyız." dedi.

Türkiye'de 2016-2018 yıllarında en hızlı satış geliri artışı sağlayan 100 şirketin açıklandığı TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni çevrim içi gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmasında, liste hazırlanırken başvuran şirketlerin 2016-2018'de ciro artış hızının dikkate alındığını söyledi.

Söz konusu şirketlerin bu dönemdeki ortalama büyümesinin yüzde 511 olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Bu çok çarpıcı bir rakam. Çünkü şirketlerimiz milli gelir artışının 12 kat üzerinde bir performans gösterdiler. Verimliliklerini ise ortalama yüzde 221 artırdılar. 2018'de her bir şirket ortalama 79 milyon liralık satış yaptı ve ortalama 111 kişiye istihdam sağladı, istihdamı yüzde 86 artırdı. Şirketlerin yüzde 63'ü ihracat yapıyor ve 67 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyorlar. Firmalarımızla iftihar ediyor, hepsini yürekten kutluyorum." dedi.

Hisarcıklıoğlu, bu şirketlerin herkesin bildiği işleri, çok farklı bir anlayışla yaptıklarını vurgulayarak, "Dijital teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar. Çalışanların eğitimine ayırdığı kaynağı masraf olarak görmüyor, buna büyük önem veriyorlar. Yüksek bir çevre bilinciyle sıfır atık anlayışıyla çalışıyorlar." diye konuştu.

Listede 3 büyük şehir dışında 25 ilden firma bulunduğunu belirten ve bunu Anadolu'nun yükselişi olarak niteleyen Hisarcıklıoğlu, çok sayıda farklı sektörden şirketin burada yer almasının her sektörde fırsatlar bulunduğunun en güzel ispatı olduğunu söyledi.

Ülkenin zenginleşmesinde öncü rol üstlenen, vergi ödeyen, üreten, ihracat yapan ve istihdam sağlayan girişimcileri takdir etmek için bu tür ödül törenlerini önemsediklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bu tür şirketlerin, önünün daha fazla açılmasını, daha fazla büyümelerini istediğini dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin ülke kalkınmasındaki önemine değinerek şunları kaydetti:

"Bizim de daha fazla girişimciye ihtiyacımız var. Buradaki her şirket, yeni girişimcilere örnek olsun istiyoruz. İçinden geçtiğimiz bu zorlu pandemi döneminde asla karamsarlığa kapılmamalıyız, zor şartlar karşısında asla yılmamalıyız. Çünkü girişimci karamsar olmaz, hep umut ve heyecan dolu olur. Türk özel sektörü olarak, 'dün yapabildiysek, bugün de yapabiliriz.' diyoruz. Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini hep birlikte çalışarak sağlayacağız."

Konuşmaların ardından listeye giren ilk 10 şirketi, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Hisarcıklıoğlu açıkladı.