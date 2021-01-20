TOBB, “Dijitalleşme Sanal Fuarı” düzenleyecek

Çevrim içi düzenlenecek fuar, girişimcilerin dijitalleşen yeni dünyaya uyum sağlamalarını amaçlıyor. 26-27 Ocak’ta yapılacak fuarda, yazılım, telekomünikasyon ve e-ticaret sektöründen 100’e yakın şirket stant açacak. KOBİ’lerin ihtiyaç duyabilecekleri bilgiye erişmeleri, gerekli araçları tanımaları ve potansiyel iş birliklerini geliştirmeleri hedeflenen fuarda, ziyaretçiler sanal ortamda tüm stantları gezebilecek, firma yetkilileriyle yazılı, sesli ve görüntülü iletişime geçebilecek. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, girişimcilerin dijitalleşen yeni dünyaya uyum sağlamalarını kolaylaştırmak istediklerini belirtti. Dijital alandaki gelişmelere dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, “Küresel salgınla birlikte şirketler için yeni bir dönem başladı. Ticaretin devamı için dijitalleşme bir zorunluluk haline geldi” ifadelerini kullandı. Şirketlerin bu dönemde teknolojik dönüşüme hızla ayak uydurmaya başladığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Bu dönüşümü gerçekleştiren her sektörden ve ölçekten şirketler yeni müşterilere ulaşırken verimliliklerini de artırdı. TOBB olarak özel sektörünün yeni ekonomiye daha hızlı uyum sağlaması için çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Şimdi de TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarı’nda teknoloji şirketlerimiz ile KOBİ’lerimizi bir araya getiriyoruz. Tüm üyelerimizi bu etkinliğe davet ediyorum.” Söz konusu etkinliğe “https://sanalfuar. tobb.org.tr/” adresinden katılım sağlanabilecek.