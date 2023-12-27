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Ekonomi TOBB Başkanı'ndan asgari ücret mesajı
Ekonomi

TOBB Başkanı'ndan asgari ücret mesajı

Yeniakit Publisher
2023-12-27 21:18:00 -
TOBB Başkanı'ndan asgari ücret mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni asgari ücrete ilişkin, "17 bin 2 lira net asgari ücret ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 17 bin 2 lira olarak açıklanan asgari ücrete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hisarcıklıoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"17 bin 2 lira net asgari ücret ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Gelir vergisi dilimleri de yukarıya doğru güncellenerek çalışanların alım gücü artırılmalı. Bizim gündemimiz; üretim, yatırım, istihdam ve ihracat. Ülkemizin üretim gücünün korunması ve firmaların sürdürülebilirliğinin zarar görmemesi için enflasyonla mücadele kararlı bir şekilde sürmeli, reel sektöre destekler artırılarak devam ettirilmeli.”

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