TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu yeniden seçildi

Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Genel Kurulu, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve KKTC iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Genel Kurul'da yapılan seçim sonucunda TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, oybirliği ile Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanlığına yeniden seçildi. Hisarcıklıoğlu, üye ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Şahsıma gösterilen güven ve teveccüh için teşekkür ederim” dedi.

Hisarcıklıoğlu, öncelikle üye ülkeler arasındaki ticari engelleri kaldırarak, ticareti artırmaları gerektiğini vurgulayarak, “AB benzeri bir bütünleşme başarı hikâyesini biz de yazmalıyız. Türk Devletler Teşkilatını ve Birliğimizi, bu hedefe ulaşmamızı sağlayacak, stratejik önemde adımlar olarak görüyorum. Böylece, aramızdaki dayanışma daha da artacak ve yeni işbirliği imkânları gelişecektir. İnanıyorum ki, el ele verirsek, hükümetlerimiz ve iş dünyası birlikte çalışırsa, yeni başarı hikâyelerini, Türk dünyası da yazacaktır” ifadelerini kullandı.