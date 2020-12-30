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Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan "Türk iş dünyası olarak umutluyuz" mesajı
Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan "Türk iş dünyası olarak umutluyuz" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 13:35:57 -
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan "Türk iş dünyası olarak umutluyuz" mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyası ülkenin geleceğinden umutlu olduklarını belirterek, "2021 yılının ekonomik ve sosyal anlamda daha iyi bir yıl olmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yeni yıla ilişkin yayımladığı mesajda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya ekonomisine büyük zarar verdiği bir yılın geride bırakıldığına işaret etti.

Gerek aşı çalışmaları gerekse alınan salgın tedbirleriyle daha sağlıklı bir yıl geçirileceğine inandığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Salgının ülkemizde görülmesinden itibaren, Türk özel sektörünün sıkıntılarını ve çözüm önerilerini hükümetimize ilettik ve iletmeye devam ediyoruz. İş dünyasından gelen pek çok talebin hayata geçmesini sağladık. Türk iş dünyası olarak ülkemizin geleceğinden umutluyuz. 2021 yılının ekonomik ve sosyal anlamda daha iyi bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın, sağlık, huzur ve mutluluklar getirmesini diliyorum."

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