TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye’nin temelleri sağlam

SEZAİ ERHAN / MALATYA - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Malatya'da TOBB ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından düzenlenen ‘Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı’na katıldı. Toplantıda sektörün sıkıntılarını, dertlerini ve önerileri dinlediklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Son 25 yılda ekonomi de buna benzer sıkıntıların hepsini atlattık. Biz Türk özel sektörü olarak diyoruz ki, Türkiye bu tümseği aşacak, yolumuza devam edip daha hızlı gideceğiz. Türkiye'nin temelleri sağlam, hepimiz Türkiye için varız” dedi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın ise, her zaman üreticinin, imalatçının ve ihracatçının yanında olduklarını söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler toplantı öncesinde Yeşilyurt ilçesinde TOBB tarafından yaptırılan Anadolu imam hatip lisesinin açılışına katılarak öğrencilere Nurettin Topçu'nun “Ahlak” adlı kitabını dağıttılar ve hatıra fotoğrafı çektirdiler.