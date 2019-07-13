TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Bu bankalar o kadar vicdansızlar ki iyi günde hepsi peşimizden koşar, yağmur başladığı an elinden şemsiyeyi alıp hepsi ortadan kaybolur"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de iş adamlarının en büyük şikayetinin finansmana erişim olduğunu belirterek “En büyük sıkıntımız bankacılık sektörüydü. Bu bankalar o kadar vicdansızlar ki iyi günde hepsi peşimizden koşar, yağmur başladığı an elinden şemsiyeyi alıp hepsi ortadan kaybolur. İşte biz de bunlara karşı elimizi taşın altına koyduk, tüm kaynaklarımızı seferber ettik. Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 15’ine, 96 bin KOBİ’mize 12 milyar lira kredi imkânı çıkardık. Düşük faizli KOBİ destek paketlerini başlattık” dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Rize Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Rize’nin Yıldızları Vergi Ödül Töreni’ne katıldı. Rize’de bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, iş adamlarının en büyük şikâyetinin finansmana erişim olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu "En büyük sıkıntımız bankacılık sektörüydü. Bu bankalar o kadar vicdansızlar ki iyi günde hepsi peşimizden koşar, yağmur başladığı an elinden şemsiyeyi alıp hepsi ortadan kaybolur. İşte biz de bunlara karşı elimizi taşın altına koyduk, tüm kaynaklarımızı seferber ettik. Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 15’ine, 96 bin KOBİ’mize 12 milyar lira kredi imkânı çıkardık. Düşük faizli KOBİ destek paketlerini başlattık. Hükümetimize gidip ilave destek talep ettik. 4 ayrı kredi paketiyle KOBİ’lerimize kredi imkânı sundular” diye konuştu.

Türkiye’nin iş adamlarının birer kahraman olduğunu ve hükümetin de desteğiyle dertlerinin azaldığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu "Diğer bir sıkıntı yüksek istihdam maliyetleriydi. İşverene asgari ücret desteği getirilmesini sağladık. 2019’da aylık 150 TL olarak 12 ay boyunca kullanılacak. İstihdam seferberliği başlattık. Tarihimizde ilk olarak, Ocak-Nisan arasında aldığımız işçiye cebimizden bir lira vermedik. Ne maaş, ne SSK, ne prim ve vergi ödedik. Dördüncü aydan sonra yeni bir kişi istihdam edersek sadece 2 bin 20 lira ödeyeceğiz. Üzerindeki bin 400 lirayı devlet bizden almıyor. Sadece asgari ücreti ödüyoruz. İşinde zorluk çeken, işçisinin maaşını ödemekte zorluk çekiyorsa maaşını İşsizlik Fonu Kısa Çalışma Ödeneğinden alıyor. İş düzelmedi, ilave 3 ay daha kullanıyorsun. İç piyasayı harekete geçirmek için KDV indirimleri geldi. Mobilya, beyaz eşya, otomobil ve konutta vergiler indirildi. Konut hariç diğerleri Haziran sonunda bitti ama uzatılması için de hükümetten talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Tarihimizdeki en önemli günlerden olan 15 Temmuz’un unutulmamasını isteyen Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz günü bu ülkenin yanında dünyadan kim vardı? Hiç kimse yok. Bizzat şahidim. 15 Temmuz’u engelleyen kimdi? 80 milyon. Sıkıntı oldu mu bir araya gelmesini biliyoruz. Sıkıntı gitti mi herkes ayrı bir cumhuriyet. Herkes ayrı bir başkan. Ne olur birbirimizi ötekileştirmeyelim. Siyasi görüşünden, mezhebinden, etnik kökeninden, dininden dolayı, farklı düşüncesinden dolayı birbirinizi ötekileştirmeyin. Birbirimize sarılalım. 80 milyon kardeşten başka kardeş yok. Bu salonda kimsenin çizdiği çizgiler ötekine birbirine benzemez. Farklı olacağız. Esnafımız, işçimiz, herkes kabullenecek. Farklılıkların güzellikler olduğunu kabul edeceğiz. Nasıl yapacağız? Ortak akıl. İstişare edeceğiz. Çoğunluk ne diyorsa kabul edeceğiz. Bunu yaparsak başarı var. Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap var. Bunu yaparsak biz kazanırız. Dışarıdan Ahmet, Mehmet, Hans’ı Tom’u suçlamaya gerek yok. Biz bir araya gelirsek şu bileği kimse bükemez."

Konuşmaların ardından vergi rekortmenlerine plaket ve ödüllerinin verildiği tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.