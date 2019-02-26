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TOBB Akreditasyon Sertifika Töreni

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:- "Bu denli rekabetçi bir düzende, oda ve borsalarımızın akreditasyonu son derece önemlidir. Akreditasyon, oda ve borsalarımızın güvenilir ve kaliteli hizmet sunduğunun önemli bir göstergesidir"- "Hizmet ticaretinin hızla geliştiği bir dönemde, belki de hizmet alanındaki akreditasyon faaliyeti mal ticaretinden dahi önemli hale gelmiştir. Bu nedenle TOBB'un bu girişimini son derece önemli buluyorum"

26 Şubat 2019 Salı 14:50
TOBB Akreditasyon Sertifika Töreni

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bu denli rekabetçi bir düzende, oda ve borsalarımızın akreditasyonu son derece önemlidir. Akreditasyon, oda ve borsalarımızın güvenilir ve kaliteli hizmet sunduğunun önemli bir göstergesidir." dedi.

Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen TOBB Akreditasyon Sertifika Töreni'nde yaptığı konuşmada, bakanlık olarak politika oluşturma süreçlerinde sivil toplumun görüş ve önerilerini çok önemsediklerini belirterek, oda ve borsalarla Türkiye'nin güçlü yarınları için birlikte çalıştıklarını söyledi.

Küresel ekonominin ticaret, teknoloji ve hukuki boyutlarında önemli dönüşüm yaşandığına dikkati çeken Pekcan, dünya ekonomisinin önde gelen iki aktörü ABD ve Çin'in ticaret savaşları, Brexit süreci, AB büyümesi ve ticaretindeki yavaşlama ile Fed'in sıkı para politikasının gündemde olduğunu belirtti.

Pekcan, küresel ticaret ve büyümedeki normal akışın seyrinin değiştiğini ifade ederek, "Böyle bir ortamda, kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Doğru politikalar geliştirmek, alternatif pazarlara ve yeni nesil teknolojilere odaklanmak zorundayız. Dünya üretimi dijital bir dönüşüm sürecinde, bu dönüşümü kaçırmamalıyız. Bu çağın gerekliliklerini yerine getiremeyenlerin çok şey kaybedeceği bir dönüm noktasındayız. Bu dönemde oda borsa camiamızın kendini geliştirmeye devam etmesi çok önem taşıyor." diye konuştu.

Bakan Pekcan, 21. yüzyılın küresel ekonomisinde akreditasyonun öneminin farkında olduklarını dile getirerek, "Akreditasyon güven demek, kalite demek, kalite ise marka demek. Günümüzde güven veren, kaliteli olan, markalaşan rekabette her zaman öne çıkıyor. Artık ülkeler, şehirler markalaşıyor." ifadesini kullandı.

Bugün kalite kavramının altını yalnızca marka değil, yalnızca ülke imajı değil, aynı zamanda standardizasyon ve akreditasyonun da doldurduğunu anlatan Pekcan, şunları kaydetti:

"Hizmet ticaretinin hızla geliştiği bir dönemde, belki de hizmet alanındaki akreditasyon faaliyeti mal ticaretinden dahi önemli hale gelmiştir. Bu nedenle TOBB'un bu girişimini son derece önemli buluyorum. Bu denli rekabetçi bir düzende, oda ve borsalarımızın akreditasyonu son derece önemlidir. Akreditasyon, oda ve borsalarımızın güvenilir ve kaliteli hizmet sunduğunun önemli bir göstergesidir. Önümüzdeki dönemde, ülkemiz ekonomisi için çok önemli olan oda ve borsalarımızı daha da güçlendirmek temel hedeflerimizden biridir. Daha güçlü bir ekonomi için kaliteli hizmet sunan, kurumsallaşmış, Avrupa ve dünya oda borsa sistemiyle uyumlu, üyelerinin talep ve ihtiyaçlarına güvenilir hızlı çözümler sunan, iş dünyasının gözünde güvenilirliğini sağlamış ve kendini daima geliştiren güçlü oda ve borsalara ihtiyacımız var. Güçlü Türkiye, güçlü ekonomi, güçlü oda borsa, güçlü tacir ve sanayici demektir. Biz de bu bilinçle, tüm oda ve borsalarımızın gerekli koşulları yerine getirerek akredite olmalarını sağlamalıyız."

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:50
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  2. TOBB
  3. TOBB Akreditasyon Sertifika Töreni

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