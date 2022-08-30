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Aktüel TMV’nin Azerbaycan okulu eğitime başlıyor
Aktüel

TMV’nin Azerbaycan okulu eğitime başlıyor

Türkiye Maarif Vakfı’nın, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de kurduğu Uluslararası Maarif Okulları yeni eğitim öğretim yılında faaliyetine başlayacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-30 12:02:00 -
TMV’nin Azerbaycan okulu eğitime başlıyor

Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, büyükelçilik müşavirleri ve Bakü’deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle Uluslararası Maarif Okulları’nı ziyaret etti. Türkiye Maarif Vakfı Azerbaycan Temsilcisi İbrahim Balı, Bağcı ve beraberindekilere okul hakkında bilgi verdi. Bakü’de kurulan Uluslararası Maarif Okulları’nın 25 Ağustos 2022’de tüm resmi işlemleri tamamlayarak eğitim öğretim lisansı aldığını belirten Bağcı, bu süreçte katkıları bulunan Azerbaycanlı yetkililere teşekkür etti. Azerbaycan Uluslararası Maarif Okullarının 9 bin metrekare yeşil alanı kapsayan arazisinde bir idari ve dört eğitim binası bulunuyor.

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