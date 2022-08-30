TMV’nin Azerbaycan okulu eğitime başlıyor

Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, büyükelçilik müşavirleri ve Bakü’deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle Uluslararası Maarif Okulları’nı ziyaret etti. Türkiye Maarif Vakfı Azerbaycan Temsilcisi İbrahim Balı, Bağcı ve beraberindekilere okul hakkında bilgi verdi. Bakü’de kurulan Uluslararası Maarif Okulları’nın 25 Ağustos 2022’de tüm resmi işlemleri tamamlayarak eğitim öğretim lisansı aldığını belirten Bağcı, bu süreçte katkıları bulunan Azerbaycanlı yetkililere teşekkür etti. Azerbaycan Uluslararası Maarif Okullarının 9 bin metrekare yeşil alanı kapsayan arazisinde bir idari ve dört eğitim binası bulunuyor.