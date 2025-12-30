TMSF’den şubat ayında büyük satış hamlesi! 3 dev ihale kapıda!

  • İSTANBUL
Onur Yılmaz
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Form Sünger ve Yatak, Royal Teos Otel ve Tekirova Turizm Otel’in ihale ilanlarını Resmi Gazete’de yayımladı. İhaleler Şubat 2026’de TMSF Esentepe binasında gerçekleştirilecek; katılım için belirlenen teminat bedelleri 200 milyon ile 595 milyon lira arasında değişiyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF), söz konusu satış ilanları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, muhammen bedeli 3 milyar 860 milyon lira olarak belirlenen Form Sünger ve Yatak Sanayi Ticaret AŞ'nin ihalesine katılabilmek için 200 milyon lira teminat yatırılması gerekecek. Açık artırma 24 Şubat 2026'da saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

 

Prs Otelcilik Turizm Taşımacılık ve İnşaat Ticaret AŞ'ye ait Royal Teos Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün muhammen bedeli ise 4 milyar 600 milyon lira olarak belirlenirken, ihaleye katılabilmek için 460 milyon lira teminat yatırılması gerekecek. Açık artırma 11 Şubat 2026'da saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında yapılacak.

 

Muhammen bedeli 5 milyar 950 milyon lira olarak belirlenen Tekirova Turizm Yatırımları AŞ'ye ait Tekirova Turizm Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün ihalesinde, kapalı teklif isteme ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. İhaleye katılabilmek için 595 milyon lira teminat yatırılması gerekiyor. Açık artırma 18 Şubat 2026'da saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında düzenlenecek.

