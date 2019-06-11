TMSF’den Hazine’ye 159 milyon TL
TMSF tarafından Hazine’ye 159 milyon TL ödeme yapıldı.11 Haziran 2019 Salı 11:33
TMSF tarafından Hazine’ye 159 milyon TL ödeme yapıldı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Hazine’ye yapılan ödeme hakkında bir açıklama yayımladı. Açıklamada fon tarafından Hazine’ye 31 Mayıs 2019 tarihinde 159 milyon TL ödeme gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada söz konusu ödemeyle birlikte, Hazine’ye bugüne kadar yapılan toplam ödeme tutarının 12 milyar 418 milyon dolara ulaştığı bildirildi.
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