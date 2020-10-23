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Aktüel TMSF'den eğitime 20 milyon liralık destek
Aktüel

TMSF'den eğitime 20 milyon liralık destek

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: - "Çocuklarımızın eğitimine erişimini sağlamak maksadıyla Milli Eğitim Bakanlığımıza TMSF kayyumla yönetilen şirketlerin bilanço imkanları ölçüsünde 20 milyon liralık katkı sağladık"

Yeniakit Publisher
2020-10-23 14:15:24 -
TMSF'den eğitime 20 milyon liralık destek

GİRESUN (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, çocukların eğitime erişimini sağlamak maksadıyla Milli Eğitim Bakanlığına 20 milyon liralık katkı sağladıklarını söyledi.

Gülal, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Ülper Şehit Ümit Kılıç Yatılı Bölge Okulu ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, hem dünyanın hem de Türkiye'nin olağanüstü bir süreçten geçtiğini belirtti.

Bu süreçte özellikle öğrencilerin okullarından uzak kaldıklarına işaret eden Gülal, "Biz istedik ki okullarından uzak kaldılar ama eğitimlerinden uzak kalmasınlar. Tek bir öğrencimizin dahi eğitimine ulaşamaması bizleri rahatsız eder felsefesindeyiz. Bu manada çocuklarımızın eğitimine erişimini sağlamak maksadıyla Milli Eğitim Bakanlığımıza TMSF kayyumla yönetilen şirketlerin bilanço imkanları ölçüsünde 20 milyon liralık katkı sağladık." dedi.

Gülal, bugün bu sebeple burada bulunduklarını anlatarak, kendilerini davet eden Bakan Selçuk'a teşekkür etti.

TMSF olarak bir çok sosyal işe destek sağladıklarını ve proje ürettiklerinin altını çizen Gülal, "Ama inanın içinde olmaktan, katkı sağlamaktan en mutlu olduğumuz projemiz buydu. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz ve onlar ülkemizin geleceği, hepimizin geleceği. Eğitimlerinden uzak kalmasınlar istiyoruz. İnşallah da en kısa zamanda da okullarına kavuşsunlar temennisindeyiz." ifadesini kullandı.

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