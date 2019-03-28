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TMSF’den Cem Uzan açıklaması

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Uzan Grubu’nun Fransa’da görülmekte olan davasıyla ilgili basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

28 Mart 2019 Perşembe 17:32
TMSF’den Cem Uzan açıklaması

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Uzan Grubu’nun Fransa’da görülmekte olan davasıyla ilgili basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



TMSF, Uzan Grubu’nun Fransa’da görülmekte olan davasıyla ilgili basında çıkan haberler üzerine açıklama yaptı. Uzan Grubuyla ilgili tüm davaları titizlikle çok yakından takip edildiğinin altını çizen TMSF, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapma zarureti doğduğunu kaydetti. Ülke içinde Uzan Grubu aleyhine açılmış hem ceza, hem de hukuk davaları TMSF lehine sonuçlandığını yineleyen kurum, bunun üzerine yurtiçinde bulunan mal varlıkları ile ilgili haciz ve satış işlemleri gerçekleştirildiğini ifade etti.



Uluslararası hukuk kuralları gereği yurtdışında bulunan borçlu mal varlıklarının satışının yapılarak tahsilat sağlanabilmesi için Türk mahkeme kararlarının, varlıkların bulunduğu ülke mahkemeleri tarafından tenfiz edilerek tanınması gerektiğinin belirten kurum, "Bu kapsamda Uzan Grubunun yurtdışındaki malvarlıklarının takibi ve kamu alacaklarının tahsili amacıyla Paris Yüksek Mahkemesi’nde açılan davalardan birinde, kararı veren Türk Mahkemesinde görevli bir hakim ile iddianameyi düzenleyen savcının evli olması gerekçesi ile karar tenfize kabil bulunmamıştır. Oysa ki sözü edilen savcı, ilk soruşturmayı yapıp iddianame düzenleyen savcıdır. Kararı veren mahkemede hiçbir şekilde görev yapmamıştır. Yargılama aşamasında görev yapan savcı farklıdır. Söz konusu gerekçe Türk Mahkemelerinde de ileri sürülmüş ancak bu durum Ceza Muhakemesi Kanununa aykırı bulunmadığından yapılan itirazlar reddedilmiştir" açıklamasında bulundu.



Bu bakımdan Paris Mahkemesinin hukuka aykırı kararı bir üst mahkemede temyiz edileceği bilgisini veren TMSF, basına yansıdığı gibi henüz TMSF aleyhine kesinleşmiş bir karar bulunmadığını bildirdi. Paris mahkemesinde görülen söz konusu davadan başka diğer ülkelerde de aynı içeriklerde açılan tenfiz talepler ile birlikte Uzan Grubu’nun yurtdışındaki varlıklarının Türkiye’ye getirilmesi için çalışmalar devam edildiği kaydeden kurum, iddia edildiği gibi, TMSF tarafından Uzan Grubu’na bir ödeme yapılması ya da mal varlığı iadesi söz konusu olmadığını açıkladı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 17:32
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