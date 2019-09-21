‘TMSF kayyımındaki şirketler yüzde 36 büyüdü’

Nevzat Orbay

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)kayyımı ile yönetilen şirketler, yeni yatırım ve kampanyalar ile büyümeye devam ediyor. TMSF bünyesindeki Uğur Derin Dondurucu’nun ardından Boydak Holding’e bağlı Mondihome ve Gümüşsuyu Halı markaları da yenilenen yüzü ile tüketicinin karşısına çıktı.

Gümüşsuyu Halı’nın lansmanına katılan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Boydak Holding dışındaki şirketlerde de yatırıma devam ettiklerini söyledi. Gülal, şöyle konuştu: “Diğer şirketlerimizde de gerek yatırım gerekse reklam ihtiyacı açısından yapmamız gereken ne varsa yapıyoruz. Bu büyüme sadece Boydak tarafında değil, tüm şirketlerimizde büyüme söz konusu. TMSF kayyımında yönetilen şirketler aktif olarak yüzde 36 olarak büyüdü. Dolayısıyla diğer şirketlerimizde de buna benzer yatırımlarımız var ve onlardan da çok verim alıyoruz” açıklamasında bulundu.

Muhiddin Gülal, “TMSF kayyımında yönetilen 875 şirketimiz var. Bunların toplam öz kaynağı 23, 5 milyar TL, aktif büyüklüğü 60,9 milyar milyar TL seviyesinde ve halen çalışan sayımız 44 bin 560 olarak devam etmektedir” bilgisini paylaştı.

TMSF bünyesindeki Uğur Şirketler Grubu, geçtiğimiz günlerde eski futbolcu Rıdvan Dilmen ile yeni dönem reklam sözleşmesi imzalamıştı.

Boydak Holding 4. marka ile atakta

Mobilya üretiminde Türkiye’nin lider kuruluşu Boydak Holding’in çatısı altında faaliyet gösteren markalardan Mondi hizmet tarihinde yeni sayfa açtı ve baştan aşağıya yenilenirken, Holding’in bünyesine kattığı Gümüşsuyu Halı, iddialı bir lansman ile yeniden tüketiciyle buluştu. Boydak Holding CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan Baki Ertekin, “Yeni enerjisi ile Mondihome’un da bu büyük yapı içerisinde daima önde koşarak gruba ve sektöre katkısını artırarak yoluna devam edeceğini” ifade etti.

En gözde 4 şirketi

TMSF’ye devredilen ya da Fon’un kayyum olarak atandığı şirketler arasında en büyükleri Boydak, Koza İpek, Aydınlı Giyim ve Uğur Soğutma olarak öne çıkıyor. Boydak’ın, TMSF’ye devrinden bu yana aktif büyüklüğü yüzde 47 artarak 11,28 milyar liraya yükseldi. Bu dönemde aktif büyüklük, Koza-İpek’te yüzde 44 artarak 7,66 milyar liraya, Aydınlı Giyim’de yüzde 84 yükselerek 4,49 milyar liraya ulaştı. Uğur Soğutma’nın aktif büyüklüğü ise yüzde 28 artışla 2,63 milyar lira oldu. Söz konusu 4 şirketin toplam aktifi 26 milyar lirayı aştı ve TMSF yönetimindeki 885 şirketin aktifinin yüzde 44,2’sini karşıladı. Çalışan sayısı açısından bakıldığında, devir tarihinden bu yana Boydak’ta yüzde 1’lik düşüşle 12 bin 62’ye gerilerken, Koza İpek’te yüzde 32’lik artışla 2 bin 311’e ulaştı. Aydınlı Giyim’de istihdam edilen kişi sayısı TMSF’ye devir öncesi 3 bin 872 iken, bu rakam mevcutta 5 bin 9’a yükseldi. Aynı dönemde Uğur Soğutma’daki çalışan sayısı ise yüzde 7’lik yükselişle 2 bin 485 oldu. Bu da en büyük 4 şirkette istihdam edilen kişi sayısının 22 bine yakın olduğunu ortaya koydu.