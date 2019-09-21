0553 313 94 23

‘TMSF kayyımındaki şirketler yüzde 36 büyüdü’

TMSF kayyımı ile yönetilen şirketler, yeni yatırım ve kampanyalar ile büyümeye devam ediyor.

21 Eylül 2019 Cumartesi 11:08
‘TMSF kayyımındaki şirketler yüzde 36 büyüdü’

 Nevzat Orbay 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)kayyımı ile yönetilen şirketler, yeni yatırım ve kampanyalar ile büyümeye devam ediyor. TMSF bünyesindeki Uğur Derin Dondurucu’nun ardından Boydak Holding’e bağlı Mondihome ve Gümüşsuyu Halı markaları da yenilenen yüzü ile tüketicinin karşısına çıktı.

Gümüşsuyu Halı’nın lansmanına katılan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Boydak Holding dışındaki şirketlerde de yatırıma devam ettiklerini söyledi. Gülal, şöyle konuştu: “Diğer şirketlerimizde de gerek yatırım gerekse reklam ihtiyacı açısından yapmamız gereken ne varsa yapıyoruz. Bu büyüme sadece Boydak tarafında değil, tüm şirketlerimizde büyüme söz konusu. TMSF kayyımında yönetilen şirketler aktif olarak yüzde 36 olarak büyüdü. Dolayısıyla diğer şirketlerimizde de buna benzer yatırımlarımız var ve onlardan da çok verim alıyoruz” açıklamasında bulundu. 

Muhiddin Gülal, “TMSF kayyımında yönetilen 875 şirketimiz var. Bunların toplam öz kaynağı 23, 5 milyar TL, aktif büyüklüğü 60,9 milyar milyar TL seviyesinde ve halen çalışan sayımız 44 bin 560 olarak devam etmektedir” bilgisini paylaştı.

TMSF bünyesindeki Uğur Şirketler Grubu, geçtiğimiz günlerde eski futbolcu Rıdvan Dilmen ile yeni dönem reklam sözleşmesi imzalamıştı.

Boydak Holding 4. marka ile atakta

Mobilya üretiminde Türkiye’nin lider kuruluşu Boydak Holding’in çatısı altında faaliyet gösteren markalardan Mondi hizmet tarihinde yeni sayfa açtı ve baştan aşağıya yenilenirken, Holding’in bünyesine kattığı Gümüşsuyu Halı, iddialı bir lansman ile yeniden tüketiciyle buluştu. Boydak Holding CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan Baki Ertekin, “Yeni enerjisi ile Mondihome’un da bu büyük yapı içerisinde daima önde koşarak gruba ve sektöre katkısını artırarak yoluna devam edeceğini” ifade etti.

En gözde 4 şirketi

TMSF’ye devredilen ya da Fon’un kayyum olarak atandığı şirketler arasında en büyükleri Boydak, Koza İpek, Aydınlı Giyim ve Uğur Soğutma olarak öne çıkıyor. Boydak’ın, TMSF’ye devrinden bu yana aktif büyüklüğü yüzde 47 artarak 11,28 milyar liraya yükseldi. Bu dönemde aktif büyüklük, Koza-İpek’te yüzde 44 artarak 7,66 milyar liraya, Aydınlı Giyim’de yüzde 84 yükselerek 4,49 milyar liraya ulaştı. Uğur Soğutma’nın aktif büyüklüğü ise yüzde 28 artışla 2,63 milyar lira oldu. Söz konusu 4 şirketin toplam aktifi 26 milyar lirayı aştı ve TMSF yönetimindeki 885 şirketin aktifinin yüzde 44,2’sini karşıladı. Çalışan sayısı açısından bakıldığında, devir tarihinden bu yana Boydak’ta yüzde 1’lik düşüşle 12 bin 62’ye gerilerken, Koza İpek’te yüzde 32’lik artışla 2 bin 311’e ulaştı. Aydınlı Giyim’de istihdam edilen kişi sayısı TMSF’ye devir öncesi 3 bin 872 iken, bu rakam mevcutta 5 bin 9’a yükseldi. Aynı dönemde Uğur Soğutma’daki çalışan sayısı ise yüzde 7’lik yükselişle 2 bin 485 oldu. Bu da en büyük 4 şirkette istihdam edilen kişi sayısının 22 bine yakın olduğunu ortaya koydu.


Yeni Akit Gazetesi
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 11:08
  1. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
  2. kayyım
  3. TMSF
  4. Uğur Derin Dondurucu
  5. Boydak Holding
  6. Mondihome
  7. Gümüşsuyu Halı
  8. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal
  9. Uğur Şirketler Grubu
  10. Mondi
  11. Boydak Holding CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan Baki Ertekin
  12. Boydak
  13. Koza İpek
  14. Aydınlı Giyim
  15. Uğur Soğutma
  16. Koza-İpek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AÖF ders seçimi | AÖF Sınav tarihleri 2019 2020 | AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgula
    1. AÖF ders seçimi | AÖF Sınav tarihleri..
    2. Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    3. Hudut birlikleri yüzlerce göçmeni..
    4. Ekrem İmamoğlu sonrası İBB'den..
    5. Müslümanlara çektirdikleri eziyet..
    6. İdam konusunda bugüne kadar bir..
    7. Yiğitlik abidesi kadınlarımız var
    8. Kerbela’ya katılanlardan belasını..
    9. İbrahim Ethem hazretlerini ağlatan..
    10. Eğlence ve haz mutlulukla eşdeğer mi?
    11. İran Komutanı tüm dünyaya duyurdu!..
    12. Hz. Ömer’in idarecilerine hitabı
    13. Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf..
    14. Cenk Tosun gelen teklifleri geri..
    15. TEKNOFEST'e katılan kişi sayısını..
    16. Vatan sevgisi imandandır
    17. Türk Telekom için Morgan Stanley’e..
    18. Otomotivciler faizin düşmesini bekliyor
    19. Tasarruf için ortak karta geçmede ilk..
    20. AK Parti’den istifa eden Davutoğlu..
    21. Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te konuştu:..
    22. Trafikte kavga ettikleri albayı..
    23. Kuveyt Türk’e “En İyi Varlık Yönetimi”..
    24. "Suriyeli" denilen istismarcı, Türk..
    25. 2 bin 500 yöresel üründen 20 milyar..
    26. Korkunç cinayet! Borç yüzünden..
    27. TOKİ Silivri konutları taksit..
    28. SOCAR’dan 4.5 milyar dolarlık hamle daha
    29. Sıcak anlar! Türk ve ABD..
    30. Beyaz Saray Trump’ın kimlerle..
    FETÖ’ye kök söktüren müdür ödüllendirildi
    FETÖ’ye kök söktüren müdür ödüllendirildi
    Havada gerilim! F-16'lar 7 saat boyunca takip etti
    Havada gerilim! F-16'lar 7 saat boyunca takip etti
    Ölüm uykusunda olanlara böyle haykırdı: Yerde kanlar içinde yatan, İslam Ümmeti'nin onuru, şerefi ve namusudur!
    Ölüm uykusunda olanlara böyle haykırdı: Yerde kanlar içinde yatan, İslam Ümmeti'nin onuru, şerefi ve namusudur!
    AK Parti’den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu hamlesi
    AK Parti’den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu hamlesi
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok sert sözler: Madem özgürlük var, onu niye kısıtlıyorsun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok sert sözler: Madem özgürlük var, onu niye kısıtlıyorsun

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2019
    "Halk için ciddi risk" dedi ve korkutan uyarıyı yaptı: Yalova'nın 4-5 saati kaldı!
    "Halk için ciddi risk" dedi ve korkutan uyarıyı yaptı: Yalova'nın 4-5 saati kaldı!
    Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Bu önemli duruşa halel gelmesin
    Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Bu önemli duruşa halel gelmesin