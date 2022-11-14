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Ekonomi TMSF fon avukatı alacak
Ekonomi

TMSF fon avukatı alacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden; 7 (Yedi) adet Fon Denetçi Yardımcısı, 20 (Yirmi) adet Fon Uzman Yardımcısı ve 20 (Yirmi) adet Fon avukatı kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 13:25:00 -
TMSF fon avukatı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre bu kapsamda 7 Fon Denetçi Yardımcısı, 20 Fon Uzman Yardımcısı ve 20 Fon Avukatı alınacak. Başvurular, 15 Aralık 2022 tarihinden itibaren en geç 30 Aralık 2022 tarihi saat 17:00’a kadar, e-Devlet üzerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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