TMSF fon avukatı alacak
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden; 7 (Yedi) adet Fon Denetçi Yardımcısı, 20 (Yirmi) adet Fon Uzman Yardımcısı ve 20 (Yirmi) adet Fon avukatı kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre bu kapsamda 7 Fon Denetçi Yardımcısı, 20 Fon Uzman Yardımcısı ve 20 Fon Avukatı alınacak. Başvurular, 15 Aralık 2022 tarihinden itibaren en geç 30 Aralık 2022 tarihi saat 17:00’a kadar, e-Devlet üzerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapılacak.
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