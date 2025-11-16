TMSF Ekotürk'ü sattı! Kanalın yeni sahibi sürpriz oldu

Türkiye’nin Ekonomi Televizyonu mottosuyla 2018’de yayın hayatına başlayan Ekotürk satıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Papara'nın yüzde 70 ortağı olduğu Ekotürk TV'ye 11 Ağustos 2025'te TMSF el koymuştu.

Önceki yöneticiler Cengiz Özdemir ve Ahmet Faruk Karslı görevden alınırken, TMSF yönetime kayyum atanmıştı.

Kanalda maaş gecikmeleri yaşanması üzerine TMSF, 26 milyon TL muhammen bedelle satış ilanını yayımladı. İhale katılım teminatı 2 milyon 600 bin TL olarak belirlendi.

SATIŞ İLANI RESMİ SİTEDEN KALDIRILDI

SüperHaber’e göre; 5 Kasım 2025'te TMSF binasında gerçekleştirilen ihaleye yalnızca bir şirket katıldı ve teklif kabul edildi.

Satış ilanı resmi siteden derhal kaldırıldı.

Satış günü kanal yöneticileriyle toplantı yapılarak, "Rekabet Kurulu onayı gelene kadar yeni sahibin kimliği gizli tutulacak" protokolünü duyurdu.

Bu gizlilik, işlem sonrası merakı artırdı ancak Denizhaber ve MedyaRadar gibi kaynaklar, alıcının Negmar Denizcilik olduğunu doğruladı.

NEGMAR DENİZCİLİK HAKKINDA

Negmar Denizcilik, 2008 yılında Suudi Arabistan merkezli Nesma Holding'in (yüzde 40), Gübretaş A.Ş.'nin (yüzde 40) ve girişimci Mehmet Koç'un yönettiği Etis Logistik'in (yüzde 20) ortaklığıyla kuruldu.

Şirket adı, "Nesma", "Etis", "Gübretaş" ve "Marine" kelimelerinin baş harflerinden türetildi.

2018'den beri Koç'un liderliğinde büyüyen Negmar, konteyner gemileri, kuru yük taşıyıcıları ve deniz lojistiği alanında faaliyet gösteriyor.

Son dönemde Ciner Denizcilik'ten "Orhan" gemisini satın alarak filosunu genişletti.

Şirketin medya sektörüne girişi, sürpriz olarak nitelendiriliyor.

Genel Müdür Mehmet Koç, MarineDealNews'e verdiği röportajda Negmar'ın ortaklık yapısını doğrulamıştı.

Ekotürk'ün ekonomi odaklı yayın politikası, Negmar'ın lojistik ve denizcilik sektöründeki uzmanlığını destekleyebilir.

Satışın resmi açıklaması, Rekabet Kurulu onayıyla yapılacak, bu süreçte kanalın yayın akışı değişmeden devam edecek.