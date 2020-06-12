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Aktüel

TMSF Başkanı’ndan Başkan Büyükkılıç’a ziyaret

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:00:36 -
TMSF Başkanı’ndan Başkan Büyükkılıç’a ziyaret

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.


Başkan Büyükkılıç, TMSF Başkan Yardımcısı İsmail Güler ve TMSF üyeleri Fatin Rüştü Karakaş ve İsmail Güler ile Erciyes Anadolu Holding Ceo’su Alparslan Baki Ertekin’in de katıldığı ziyarette, TMSF ile önemli ve dostluk içerisinde yürüyen bir diyalogları bulunduğunu belirterek, nazik ziyaretlerinden dolayı TMSF Başkanı Gülal ve ekibine teşekkür etti. TMSF Başkanı Gülal da, Başkan Büyükkılıç’ın kendilerini her zaman güler yüzle karşıladığına işaret ederek, Kayseri ve Kayseri insanının kendileri için son derece önemli olduğunu söyledi.


Ziyarette, TMSF’nin davetlisi olarak Kayseri’de bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Ekonomi Müdürü Dilek Güngör de hazır bulundu.

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