TMSF Başkanı Gülal, IADI İcra Kurulu’na seçildi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği’nin (IADI) İsviçre’nin Basel kentinde gerçekleştirilen Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde, birliğin en üst karar mercii olan İcra Kurulu’na girmeye hak kazandı.

Birliğin icra kurulu üyeliğinde Gülal’ın yanı sıra Brezilya, Fransa, Kanada ve Kore gibi mevduat sigortacılığı alanında önde gelen ülkelerden temsilciler yer alıyor. Bu arada IADI’nın 2019 Yıllık Toplantısı ve Uluslararası Mevduat Sigortacılığı Konferansı gelecek yılın ekim ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Dünya Bankası temsilcileri ile IADI bünyesindeki 100’ü aşan mevduat sigorta kuruluşu en üst düzey yöneticilerinin bulunduğu 400’e yakın katılımcı, Ekim 2019’da İstanbul’da düzenlenecek olan IADI 2019 Uluslararası Mevduat Sigortacılığı Konferansına katılacak.