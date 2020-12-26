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Ekonomi TMSF Başkanı Gülal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Ekonomi

TMSF Başkanı Gülal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Gülal, haber kategorisinde "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", yaşam kategorisinde "Kabe'de koronavirüs sessizliği", spor kategorisinde "Buz tutan gölde futbol" fotoğraflarını tercih etti

Yeniakit Publisher
2020-12-26 09:51:06 -
TMSF Başkanı Gülal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gülal, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflarını inceledi.

İlk olarak "haber" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Gülal, seçimini Muhammed Enes Yıldırım'ın çektiği, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılmasının ardından ilk namazı gösteren "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğraftan yana kullandı.

Gülal, "yaşam" kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği", "spor" kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

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