TMSF Başkanı, Adnan Oktar'ın şirket sayısını açıkladı

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, kayyım atanan ve sorunlu olan şirketlerden bazılarının 2019 yılında satışının gerçekleştirileceğini bildirdi.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dumankaya ile ilgili Alman bir şirketle anlaştık. Onlar şimdi projeyle ilgili çalışmaya başladı. Dumankaya'nnın sorunlu tarafını hemen hemen çözdük diyebilirim. Sorunlu şirketlerimizden biri de Naksan'dı. Onunla ilgili de önümüzdeki süreçte Naksan Plastik ve Royal Halı şirketlerimizi satmayı planlıyoruz. 2019 yılı içerisinde sorunlu şirketlerimizin satış sürecini başlatmayı hedefliyoruz. Adnan Oktar'ın 86 şirketini tespit ettik. Bu 86 şirketi TMSF kayyumluğunda yönetiyoruz. Şuanda tespit çalışmaları da devam ediyor. Bu şirketlerin birçoğu gayri faal. Bu şirketlerin 80'inde çok fazla bir işlem yok. Adnan Oktar'ın şirketlerinin 10 milyon liralık aktif bir büyüklüğü var"