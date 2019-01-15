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TMSF Başkanı, Adnan Oktar'ın şirket sayısını açıkladı

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Adnan Oktar Suç Örgütü'ne ait 86 şirket olduğunu, tamamının da TMSF kayyımlığında yönetildiğini açıkladı.

15 Ocak 2019 Salı 09:24
TMSF Başkanı, Adnan Oktar'ın şirket sayısını açıkladı

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, kayyım atanan ve sorunlu olan şirketlerden bazılarının 2019  yılında satışının gerçekleştirileceğini bildirdi.

TMSF Başkanı Muhiddin  Gülal konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dumankaya ile ilgili Alman bir şirketle anlaştık. Onlar şimdi  projeyle ilgili çalışmaya başladı. Dumankaya'nnın sorunlu tarafını hemen hemen  çözdük diyebilirim. Sorunlu şirketlerimizden biri de Naksan'dı. Onunla ilgili de  önümüzdeki süreçte Naksan Plastik ve Royal Halı şirketlerimizi satmayı  planlıyoruz. 2019 yılı içerisinde sorunlu şirketlerimizin satış sürecini  başlatmayı hedefliyoruz. Adnan Oktar'ın 86 şirketini tespit ettik. Bu 86  şirketi TMSF kayyumluğunda yönetiyoruz. Şuanda tespit çalışmaları da devam  ediyor. Bu şirketlerin birçoğu gayri faal. Bu şirketlerin 80'inde çok fazla bir  işlem yok. Adnan Oktar'ın şirketlerinin 10 milyon liralık aktif bir büyüklüğü  var"

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 09:24
  1. TMSF
  2. TMSF Başkanı
  3. Muhiddin Gülal
  4. Adnan Oktar
  5. şirket
  6. kayyım

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