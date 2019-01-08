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TMSF açıkladı! Termik santral satışa çıkarılıyor

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Eskişehir'de bulunan Yunus Emre Termik Santrali'nin, 1,4 milyar TL üzerinden ihaleye çıkacağını açıkladı.

08 Ocak 2019 Salı 20:48
TMSF açıkladı! Termik santral satışa çıkarılıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TMSF'ye devredilen Naksan Holding'e ait, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Yunus Emre Termik Santrali'nin, 1,4 milyar liraya satışa çıkacağını söyledi.

2016 yılında TMSF'ye devredilmişti

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Gaziantep Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 2016 yılının Eylül ayında TMSF'ye devredilen Naksan Holding şirketlerinden Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik A.Ş. bünyesindeki Yunus Emre Termik Santrali'ne geldi. Gülal, Mihalıççık ilçesi Koyunağalı köyü yakınlarında kurulu bulunan santralde yetkililerden bilgi aldı.Burada açıklamalarda bulunan Gülal, santralin 30 Ocak 2019 tarihinde 1,4 milyar lira bedelle satışa çıkacağını belirterek, şöyle konuştu:

1,4 milyar TL üzerinden ihaleye çıkacak

"Burası 2 yıldır TMSF kayyumunda yönetiliyor. Türkiye'nin önemli termik santrallerinden bir tanesi. 792 personelimiz var ve biz burayı milli ekonomiye kazandırmak adına 30 Ocak itibariyle satışını planlıyoruz. 1,4 milyar TL bedelle ihaleye çıkacağız. Bu süreçte de tüm yatırımcı arkadaşlarımızı bu ihaleye davet ediyoruz. Santral sadece Eskişehir üzerinde değil, ülkemiz için önemli bir tesis. Dolayısıyla bunu devraldığımız günden itibaren milli ekonomiye kazandırmanın hesapları içerisindeydik. İnşallah iyi bir satış rakamıyla bunu milli ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Bu ay sonu itibariyle 1,4 milyar TL üzerinden ihaleye çıkacağız. Talipliler var. 6 kişi var. 2 tanesi dosya almış vaziyette. Biraz daha vaktimiz var. İnşallah bunu milli ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Burası önemli bir tesis. Gayri faal bir tesis. Biz burada istihdamı korumak adına 2 yıldır inanılmaz bir mücadele veriyoruz. Arkadaşların istihdamından bir sorun olmasın diye santral çalışmadığı halde kömür çıkarmaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar da arkadaşlarımızın birikmiş bir alacağı söz konusu değil."

Kaynak: DHA

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 20:48
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