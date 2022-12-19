TMO'dan flaş ayçiçek yağı hamlesi!

Toprak Mahsulleri Ofisi, 23 Aralık’ta 24 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalat ihalesi açtı. İhale ile stoklarını güçlendirmeyi hedefleyen Ofis, muhtemel fiyat artışlarını önlemeye çalışacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 23 Aralık’ta 24 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalat ihalesi açtı. İhale kapsamında 3 ayrı partide 18 bin ton ham yağ Mersin ve İskenderun limanına, 6 bin ton ham ayçiçeği yağı da Tekirdağ limanına gelecek. Toplam 24 bin ton ham yağın 2 Ocak 2023-15 Şubat 2023 tarihleri arasında temin edilmesi öngörülüyor.

Foreks'e göre; Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal ihtiyat stoku oluşturmak amacıyla bu ithalatın yapılacağını söyledi.

Ofis tarihinde ilk kez Şubat 2021’de ham ayçiçeği yağı ithalatı yaptı. Daha sonra artan fiyatları kontrol etmek amacıyla yağ ithalatı zaman zaman devam etti. Son olarak 28 Nisan 2022’de 18 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalat ihalesi yapıldı.