TMO’dan fiyat istikrarı için kritik hamle! TMO, stoklarını serbest satışa açtı!

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ülkemizde kesintisiz ürün arzını sağlamak ve fiyat istikrarını korumak amacıyla kritik bir karara imza attı.

TMO’nun resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda; “Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) olarak piyasalarda fiyat istikrarını korumak ve kesintisiz ürün arzını sağlamak amacıyla stoklarımızı serbest satışa açıyoruz. Bu kapsamda; TMO ile sözleşmesi bulunan lisanslı depolardaki kurumumuza ait 985.500 ton ekmeklik buğday ile 231.000 ton makarnalık buğday, bugünden itibaren Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) üzerinden günlük olarak kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın satışa sunulacaktır. Ülkemize ve sektörümüze hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

