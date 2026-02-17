  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fatih Terim, Juventus maçında Galatasaray'ın dezavantajını İtalyanlara açıkladı İşte çocukları abur cuburdan kurtarmanın yöntemleri: Ebeveynler 'aman ha'… Tıbbi gözetim şart... Genç erkeklerin gizli tehlikesi... Aniden geliyor 'Petrol çok, gelin çıkarın size pay verelim' demişlerdi! Türkiye ile ilgili yeni açıklama geldi: Yıllardır bunu bekliyorduk Sabit fiyattan satılacaklar: Bir ilde daha Ramazan kampanyası Yeni açıklama geldi! O detaya önem verin... Ramazan'da enerji kaybettiren 2 hata Aman sakın... Kulakta bunu yaparken dikkat... Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar Galatasaray'ın sağ bekinde kim olacak? Okan Buruk'un tercihi Galatasaray'ın makinası Juventus maçı öncesi çıldırdı: Köpek muamelesi yaptılar, ben kukla değilim!
Spor
5
Yeniakit Publisher
Premier Lig'e ramazan ayarı! Futbolculara oruçlarını açma izni verilecek
AA Giriş Tarihi:

Premier Lig'e ramazan ayarı! Futbolculara oruçlarını açma izni verilecek

İngiltere Premier Lig'de futbolculara oruçlarını maç esnasında açma izni verilecek. Yapılan açıklamada iftar vaktinde maça ara verileceği belirtildi.

#1
Foto - Premier Lig'e ramazan ayarı! Futbolculara oruçlarını açma izni verilecek

İngiliz kamu yayıncısı BBC kanalının haberine göre, ramazan ayı boyunca Müslüman oyuncuların oruçlarını açmaları için maçlar kısa süreliğine durdurulacak.

#2
Foto - Premier Lig'e ramazan ayarı! Futbolculara oruçlarını açma izni verilecek

Haberde, maçta orucunu açması gereken futbolcu olup olmadığı maç öncesinde öğrenilecek ve bu oyuncuların oruçlarını açabilmesi için iftar vaktinde maça ara verilecek.

#3
Foto - Premier Lig'e ramazan ayarı! Futbolculara oruçlarını açma izni verilecek

Maçın kale vuruşu, serbest vuruş veya taç atışı sırasında en uygun anda durdurulacağının belirtildiği haberde, "Takımlar ve maç görevlileri, ara verilmesi gerekip gerekmediğini önceden görüşecek ve duraklama için yaklaşık bir zaman üzerinde anlaşacak ve bu arayı takımlar su molası veya taktiksel mola olarak kullanılmayacak." denildi.

#4
Foto - Premier Lig'e ramazan ayarı! Futbolculara oruçlarını açma izni verilecek

İngiltere Futbol Ligi'nin (English Football League) alt kategorilerinde de yapılan uygulama, ilk olarak 2021 yılında gerçekleştirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Albatros

Arkadaşlar, haberin yeri konusunda bir yanlışlık var galiba.. Orası Türkiye olmasın, o ülkenin dini Hristiyanlık diye biliyorum, bu tür ulvi, olması gereken davranışlar ancak Müslüman bir ülkeden bekliyordum ben????... Saygılarımla...
TÜM YORUMLARA GİT
Fetullah mezarında ters dönecek! 52 vergi müfettişi tutuklandı
Gündem

Fetullah mezarında ters dönecek! 52 vergi müfettişi tutuklandı

Türkiye eli kanlı terör örgütlerine göz açtırmıyor. İstanbul merkezli 11 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan 52 vergi müfettişi tutuklandı...
Ne yapsaydı? Öldürülse miydi? Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldüren baş komisere 10 yıl hapis cezası!
Gündem

Ne yapsaydı? Öldürülse miydi? Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldüren baş komisere 10 yıl hapis cezası!

Elazığ'da kendi evinde eşiyle yakaladığı adamın bıçaklı saldırısına uğrayan ve kendini korumak isterken katil olan baş komiserin yargılandığ..
Kemalistlere yaranmaya çalışan başörtülü şoka girdi! "Başını açmazsan aramıza giremezsin"
Gündem

Kemalistlere yaranmaya çalışan başörtülü şoka girdi! “Başını açmazsan aramıza giremezsin”

Kemalist ideolojinin onlarca yıl başörtülü kadınlara yaşattığı ayrımcılığı görmezden gelip sosyal medya gazıyla Atatürkçülük taslayan tesett..
CHP'li Ekrem’in 'sahte diploma' soruşturmasında yeni karar!
Gündem

CHP'li Ekrem’in 'sahte diploma' soruşturmasında yeni karar!

Türkiye’nin kilitlendiği ‘sahte diploma’ davasında bugün Silivri’de tansiyon yükseldi! Hakkında açılan yolsuzluk, para aklama ve suç örgütü ..
İran ne bir Venezuela ne de Yugoslavya olur Amerika İran’da batağa saplanacak
Dünya

İran ne bir Venezuela ne de Yugoslavya olur Amerika İran’da batağa saplanacak

İran, Yugoslavya örneğine benzer şekilde parçalanması mümkün olmayan bir ülkedir, yapısal farklılıkları ve günümüzdeki uluslararası konjonkt..
Bakan Gürlek'ten İsrail'in Batı Yaka kararına sert tepki: Kabul etmiyoruz
Gündem

Bakan Gürlek'ten İsrail'in Batı Yaka kararına sert tepki: Kabul etmiyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail’in işgal altındaki Batı Yaka’da yerleşim faaliyetlerini genişletme ve egemenlik dayatma kararını Türkiye o..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23