O araştırma sonuçlandı! Hazır gıdalar nelere yol açıyor? Bu uyarıya dikkat

Bilimsel veriler, ultra işlenmiş gıdaların kalp sağlığından zihinsel iyi oluşa, kanserden erken ölüme kadar geniş bir yelpazede ciddi sağlık sonuçları doğurduğunu ortaya koyuyor. Ancak bu veriler ışığında küresel ölçekte kapsamlı regülasyonlar henüz uygulanmıyor. Uzmanlara göre toplum sağlığını korumak adına hem bireylerin hem de devletlerin bu konuda çok daha kararlı adımlar atması gerekiyor.