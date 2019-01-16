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TMO ürünleri ePttAVM.com’dan da satılacak

TMO ürünleri, PTT ile imzalanan protokol kapsamında ePttAVM.com üzerinden de alınabilecek.

16 Ocak 2019 Çarşamba 12:02
TMO ürünleri ePttAVM.com’dan da satılacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile PTT arasında imzalanan protokol kapsamında, ofisin perakende satışını yaptığı ürünler, ePttAVM.com üzerinden de alınabilecek. TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, protokol kapsamında ePttAVM.com üzerinden ilk olarak nohut ve yeşil mercimeğin piyasaya göre yüzde 30-40 daha uygun fiyatla satışa sunulduğunu söyledi. PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de bu iş birliğinin, vatandaşın yaşam kalitesini artırmak, ucuz ürün sağlamak ve ülkenin her köşesine bu ürünleri ulaştırmak amacıyla yapıldığını ifade etti. Bozgeyik, TMO ürünlerinin ePttAVM.com üzerinden satışına başlandığını belirtti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 12:02
  1. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
  2. PTT
  3. ePttAVM.com
  4. TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal
  5. PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik

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