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TMO bayramdan sonra fındık alımına başlıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal açıklamalarda bulunarak, “TMO olarak gereken hazırlıkları yapıyoruz. Kurban Bayramı’ndan sonraki hafta alım noktalarını harekete geçirerek, fındık üreticisinin bu seneki ürünlerini almaya başlayacağız” dedi.

06 Ağustos 2019 Salı 11:51
TMO bayramdan sonra fındık alımına başlıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, “TMO olarak gereken hazırlıkları yapıyoruz. Kurban Bayramı’ndan sonraki hafta alım noktalarını harekete geçirerek, fındık üreticisinin bu seneki ürünlerini almaya başlayacağız” dedi. Güldal, TMO’nun kalite esaslarını dikkate alarak fındık alımı gerçekleştireceklerine işaret ederek, “Bizim üreticilerden beklentimiz, kırık, çatlak ve buruşuk oranlarına, rutubete dikkat etsinler” uyarısında bulundu. TMO’nun randevu sistemi ile alım yapacağını ve üreticilerin sıra beklememek için randevu almasını öneren Güldal, fındığın yoğun üretildiği noktaların tamamında alım merkezi açmayı planladıklarını, Giresun’da yer alan lisanslı depoda da alım yapacaklarını aktardı. Güldal, ürün bedeli ödemelerinin de ilk 15 gün içinde gerçekleştirileceğini belirterek, “Hasat döneminden önce fındık fiyatı belli oldu. Üreticiler endişelenmedi, tedirgin olmadı. Piyasada başka aktörler fiyatı speküle edemeden fiyatı açıkladık” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:51
  1. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal
  2. Giresun
  3. Samsun
  4. Fındık
  5. Ordu

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