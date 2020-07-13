TMMOB düşman gibi

Hasan Eğrigöz Ankara

Ayasofya’nın 86 yıl sonra tekrar ibadete açılması, TMMOB başta olmak üzere azgın azınlığı rahatsız etti. Ayasofya’nın tekrar asliyetine döndürülmesi, dünyanın birçok yerinde Müslümanları sevince boğarken, hatta çeşitli bölgelerde kurbanların kesilmesine vesile olurken, Türkiye lehine yapılan her işe karşı çıkan TMMOB ise Ayasofya’nın müze statüsünün kaldırılmasının Mustafa Kemal’in imzasının reddinin anlamına geldiğini savunarak, buna da karşı çıktı.

Bu düşmanlık niye?

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Milli Beka Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Avukat Hasan İlter, şunları dile getirdi: “Müslüman ve Türk olan bir ülkede camiye kim karşı çıkıyorsa onun bir takım değerlerinden şüphe etmek gerekir. Necip Fazıl’ın söylediği gibi; ‘Denildi mi bir yere Türk beldesi, gözüm al bayrak arar, kulağım ezan sesi.’ Şimdi eğer bayraktan, ezandan, camiden rahatsız olanlar varsa, bu rahatsızlıklarını lütfen gizlesinler artık. Milletin değerlerine saldırmayı bıraksınlar. Bu ülkeye düşmanlık yapmasınlar. Bu odalar ve odalar birliklerinin hemen hemen tamamı vesayet kurumlarıdır. Bunların hizaya getirilmesi şart. Başta da TMMOB. İt ürür, kervan yürür. Kimse yolumuzdan döndüremez.”

480 yıl camiydi

Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran da, şunları ifade etti: “Türk İslam tarihinde bir belde, bir şehir fethedildiğinde oradaki en büyük mabed cami, olarak hizmete açılır. Ayasofya da İstanbul Fethi’nin sembolü olarak camiye çevrilmiştir ve yaklaşık 480 yıl cami olarak kullanıldı. Şimdi özellikle 1. Dünya Savaşı’ndan sonra hâlâ bugün birçok insanın bilmediği gizli bir el bizim tarihimizi, milli kültürümüzü, inancımızı birçok şeyle bizim fabrika ayarlarımızla oynandı. Gerçeklerin üzeri örtüldü. 480 yıl ibadet edilen Ayasofya neden müzeye çevrildi? Neden cami olmaktan çıkarıldı? Bunu hiç kimse konuşmuyor.

Lozan’ın eseri

Eğer biz Lozan’da gerçekten bir zafer kazandıysak o zaman birileri çıksın Ayasofya’yı hangi iradenin kapattığını söylesin. Eğer Bakanlar Kurulu’nun kendi iradesiyle kapandıysa olay çok daha vahim. Ama olayın gerçeği şu; Bize Lozan’ı dayatanlar, Misak-ı Milli’yi tanımayanlar, bizim kültürel değerlerimizi ortadan kaldırıp, Batılı değerleri bize dayatan güç hangi güçse, Ayasofya’yı kapatan güç de o güçtür. Şimdi bugün CHP ve malum STK’lar, bazı meslek odaları dün Çanakkale’de savaştığımız, İzmir’de denize döktüğümüz o güçlerin Türkiye’deki tetikçiliğini yapıyorlar.”