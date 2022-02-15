TMB TV Genel Müdürü İsmayılov: Türk dünyasının aynasıyız

Yeni Akit Ankara

Kısa bir sürede yeni yayın politikası sergileyen TV kanalı için çeşitli sorular geliyor. TMB TV Genel Müdürü İsmayılov ise genç ve dinamik televizyon kanalında yaşanan değişime ilişkin ilk ağızdan açıklamada bulundu.

Türk Müzik Birliği’nden Türk Milletler Birliği'ne geçiş

TMB TV kanalı yeni yayın dönemine girdiği günden itibaren çeşitli sorularla karşılaşıyor. TMB TV Genel Müdürü Amil İsmayılov ise bu sorulara Akit aracılığıyla cevap verdi. İsmayılov, “TBM TV, birkaç ay önce ikinci doğuşunu yaşadı. Önce ismini değişti, Türk Müzik Birliği kanalından Türk Milletler Birliği'ne geçti. Ana hattımız adımızda saklı. TV kanalımız, yeniden kurulmaya ve görsel medya dünyasında liderlerle yarışmaya karar verdi. Hiçbir siyasi partinin ön bahçesi, arka bahçesi hiç değiliz. Bugün dünyayı muhteşemliği ile sarsan, yeniden dirilen, ayaklanan ve bütün olma çabasına giren Türk dünyasının aynasıyız. Hakikatin, doğrunun, hakkın yanındayız. Kısacası TMB eşit mesafeli ve özgür bir TV kanalıdır ve özelliğimiz budur” dedi.