TL’yle ihracat 2022’de 129 milyar lirayı geçti

Ticaret Bakanlığı verilerine göre toplam ihracat 2022’de 2021’e kıyasla yüzde 12.9 artarak 254 milyar 210 milyon dolar, ithalat da yüzde 34.3 artarak 364 milyar 395 milyon dolar oldu. 254 milyar 210 milyon dolar Cumhuriyet tarihinin en yüksek verisi olarak kayda geçti. Aynı dönemde dış ticaret hacmi de yüzde 24.6 artışla 618 milyar 605 milyon dolara ulaştı.

Dikkat çeken tablo

Yerli para birimiyle dış ticaret hacmi de yükseldi. Ocak 2022’de TL’yle ihracat 7 milyar 20 milyon liraya, ithalat 12 milyar 135 milyon liraya, dış ticaret hacmi 19 milyar 154 milyon liraya çıktı. Şubat 2022’de ihracat 8 milyar 571 milyon lira, ithalat 13 milyar 514 milyon lira, dış ticaret hacmi 22 milyar 85 milyon lira oldu. Mart 2022’de ihracat 9 milyar 284 milyon lira, ithalat 17 milyar 157 milyon lira, dış ticaret hacmi 26 milyar 441 milyon lira olarak belirlendi.

Nisan 2022’de ihracat 8 milyar 425 milyon lirayı, ithalat 17 milyar 590 milyon lirayı, dış ticaret hacmi de 26 milyar 15 milyon lirayı buldu. Mayıs 2022’de ihracat 7 milyar 443 milyon liraya, ithalat 19 milyar 92 milyon liraya, ticaret hacmi 26 milyar 535 milyon liraya denk geldi.

Haziran 2022’de ihracat 9 milyar 930 milyon lirayı, ithalat 22 milyar 288 milyon lirayı, dış ticaret hacmi 32 milyar 218 milyon lirayı gördü. Temmuz 2022’de ihracat 7 milyar 945 milyon lira, ithalat 18 milyar 577 milyon lira, dış ticaret hacmi 26 milyar 523 milyon lira olarak hesaplandı.

Rekor eylül ayında geldi

Ağustos 2022’de ihracat 10 milyar 347 milyon lira, ithalat 23 milyar 822 milyon lira, dış ticaret hacmi 34 milyar 169 milyon lira olarak açıklandı.

Eylül 2022’de 16 milyar 20 milyon lirayla yılın en yüksek ihracat rakamı elde edildi. Bu dönemde ithalat da 28 milyar 66 milyon lira, dış ticaret hacmi 44 milyar 86 milyon lira oldu.

Ekim 2022’de ihracat 13 milyar 9 milyon lira, ithalat 26 milyar 905 milyon lira, dış ticaret hacmi 39 milyar 914 milyon lira olarak ilan edildi. Kasım 2022’de ihracat 15 milyar 664 milyon lira, ithalat 35 milyar 670 milyon lira, dış ticaret hacmi 51 milyar 334 milyon lira oldu.

Aralık 2022’de ihracat 15 milyar 432 milyon lira, ithalat 34 milyar 461 milyon lira, dış ticaret hacmi 49 milyar 894 milyon lira olarak kaydedildi.

Geçen yıl TL’yle ihracat yüzde 93 artarak 129 milyar 91 milyon lira oldu. Bu dönemde ithalat 269 milyar 277 milyon liraya gelirken dış ticaret hacmi yüzde 118 artarak 398 milyar 367 milyon liraya dayandı.

TL’yle 197 ülke ve bölgeye ihracat yapıldı.