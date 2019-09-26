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TL’ye sahip çıkarsak iyi günler kapımızı çalar

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, iş dünyasına Türk lirasına sahip çıkın mesajı verdi.

26 Eylül 2019 Perşembe 11:29
TL’ye sahip çıkarsak iyi günler kapımızı çalar

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, “Özellikle Türk lirasına sahip çıkmanız gerektiğini belirtmek istiyorum. Bu sayede de bizi inşallah ihracat alanında da Türkiye’nin ekonomisinin gelişmesi alanında da iyi günlerin beklediğini müjdeliyorum” dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, iş dünyasına Türk lirasına sahip çıkın mesajı verdi. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği toplantıda konuşan Akben, Türk Lirası’na sahip çıkılması durumunda ihracatın artması ve Türkiye’nin ekonomisinin gelişmesi alanında iyi günlerin kapımızı çalacağı mesajını verdi. Türkiye’nin önünün açık olduğunu belirten Ali Akben, “Faizlerdeki düşmeyle, enflasyondaki düşmeyle artık sizlerin yatırımlarına devam etmesini diliyorum” dedi ve bu fırsatın değerlendirilmesini istedi.

Türk varlıkları ucuz

Şu anda Türk varlıklarının çok ucuz bir seviyede olduğunu belirten Akben, şöyle devam etti: “Bu seviyeler önemli. Bunları değerlendirmek lazım. Hem yatırım açısından hem de elimizdeki yatırımların daha etkin kullanılması açısından işlerimizi gözden geçirmek gerektiğini düşünüyorum. Daha yerli daha milli sanayi ve üretim konusunda da bir çaba sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Türk Lirası’na sahip çıkmanız gerektiğini belirtmek istiyorum. Bu sayede de bizi inşallah ihracat alanında da Türkiye’nin ekonomisinin gelişmesi alanında da iyi günlerin beklediğini müjdeliyorum.

Akben'in acı günü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, annesini kaybetti. Gülüzar Akben’in cenazesi dün, Kahramanmaraş Ulu Cami’de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 11:29
  1. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben
  2. Türk lirası
  3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben
  4. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası
  5. Türk varlıkları
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  7. Gülüzar Akben
  8. Kahramanmaraş Ulu Cami
  9. ikindi namazı
  10. cenaze namazı

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