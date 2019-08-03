TL ile ihracatta rekor

Mehmet Canıtatlı İzmir

Temmuz ayı dış ticaret verileri, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımı ve Ege İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde İzmir’de açıkladı. Ticaret Bakanı Pekcan, temmuzda ihracatın yüzde 8,32 artışla 15 milyar 958 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 7,98 azalışla 19 milyar 288 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Büyümeye yönelik küresel konjonktürdeki tüm olumsuz gelişmeler, küresel ticaret savaşları ile artan korumacılık karşısında Türk ihracatının zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Bakan Pekcan, “Bu zorlu küresel gelişmelere rağmen bunu güzel İzmir’de duyurmak istiyorum ki ihracatımız bir kez daha Cumhuriyet tarihi rekorunu kırmıştır ve inşallah yeni rekorları kırmaya da devam edecektir” dedi.

İhracat arttı, ithalat düştü

Ekonomiyi büyüten, milleti gururlandıran tüm ihracat ailesine teşekkür eden Pekcan, şunları söyledi:

“Temmuz ayında ihracatımız yüzde 8,32 artışla 15 milyar 958 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracat ailemizi bir kez daha tebrik ediyorum ve bu rekorların devamını istiyoruz. İthalatımız da yüzde 7,98 azalışla 19 milyar 288 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 7 aylık süreçte ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 85,8 oldu, geçen sene 7 ayda bu oran yüzde 67,7’ydi. 7 aylık ihracatımız yüzde 3,07 oranında arttı. Tabii burada Ramazan Bayramı’nın etkisi var. İthalatımız ise yüzde 18,62 oranında azalmıştır. 7 aylık ihracatımız 104,2 milyar dolarla yine en yüksek 7 aylık ihracat rakamına ulaşmıştır.”

Temmuz ayında 223 ülkeden 173’üne ihracatın Türk Lirası üzerinden gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Pekcan, en fazla ihracatın Almanya ve İngiltere’ye yapıldığını belirtti.

Pekcan, "Yüksek teknolojili ürün ihracatını artırmak zorundayız. Burası bizim zayıf noktamız. İhracat birim fiyatımız hala çok düşük. Hâlâ yüksek teknoloji ürün ihracatımız yüzde 3-4 bandında. Biz bakanlık olarak buna ilişkin stratejilerimizi geliştiriyor, politikalarımızı oluşturuyoruz ve bu konuda da ısrarla devam edeceğiz çalışmalarımıza" dedi.

Hedef 226,6 milyar dolar

TİM Başkanı İsmail Gülle ise “Geçen yıl aynı dönemde kırdığımız ihracat rekorunu, bu yıl bir üst noktaya taşıyarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık. Bu yıl 182 milyar dolar hedefimizi, 2023 yılında 226,6 milyar dolara taşımak ve geçmek, en kritik önceliğimiz” dedi.

İhracatta Temmuz farkı

223 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

173 ülkeye TL ile ihracat yapıldı.

39.043 firma ihracat yaptı.

İlk kez ihracat yapan bin 460 firma en çok Irak, Iran, Almanya ve Gürcistan’a ürün gönderdi.

Otomotiv endüstrisi 2.9 milyar dolarlık ihracatla lider sektör oldu.

Mücevherat 509 milyon dolar ile en hızlı yükselen sektör oldu.

AB ülkelerinin payı yüzde 48.8 oldu.

Almanya 1.4 milyar dolar ile ilk sırada yer aldı.

İstanbul 6.4 milyar dolar ihracat ile iller arasında ilk sırada yer aldı.

En yüksek ihracat artışını yüzde 128.4 ile Kilis gerçekleştirdi.

Lider sektör sıralamasında çelikle 44 ülkeye ulaştık...