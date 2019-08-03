0553 313 94 23

TL ile ihracatta rekor

Temmuz ayında ihracatın yüzde 8,32 artışla 15 milyar 958 milyon dolara ulaştığını açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “İhracatımız bir kez daha Cumhuriyet tarihi rekorunu kırmıştır ve inşallah yeni rekorları kırmaya devam edecektir” dedi. Temmuzda 223 ülkeden 173’ünde ihracatımız Türk Lirası üzerinden gerçekleştirildi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:49
TL ile ihracatta rekor

 Mehmet Canıtatlı  İzmir 

Temmuz ayı dış ticaret verileri, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımı ve Ege İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde İzmir’de açıkladı. Ticaret Bakanı Pekcan, temmuzda ihracatın yüzde 8,32 artışla 15 milyar 958 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 7,98 azalışla 19 milyar 288 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Büyümeye yönelik küresel konjonktürdeki tüm olumsuz gelişmeler, küresel ticaret savaşları ile artan korumacılık karşısında Türk ihracatının zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Bakan Pekcan, “Bu zorlu küresel gelişmelere rağmen bunu güzel İzmir’de duyurmak istiyorum ki ihracatımız bir kez daha Cumhuriyet tarihi rekorunu kırmıştır ve inşallah yeni rekorları kırmaya da devam edecektir” dedi.

İhracat arttı, ithalat düştü

Ekonomiyi büyüten, milleti gururlandıran tüm ihracat ailesine teşekkür eden Pekcan, şunları söyledi:

Temmuz ayında ihracatımız yüzde 8,32 artışla 15 milyar 958 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracat ailemizi bir kez daha tebrik ediyorum ve bu rekorların devamını istiyoruz. İthalatımız da yüzde 7,98 azalışla 19 milyar 288 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 7 aylık süreçte ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 85,8 oldu, geçen sene 7 ayda bu oran yüzde 67,7’ydi. 7 aylık ihracatımız yüzde 3,07 oranında arttı. Tabii burada Ramazan Bayramı’nın etkisi var. İthalatımız ise yüzde 18,62 oranında azalmıştır. 7 aylık ihracatımız 104,2 milyar dolarla yine en yüksek 7 aylık ihracat rakamına ulaşmıştır.

Temmuz ayında 223 ülkeden 173’üne ihracatın Türk Lirası üzerinden gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Pekcan, en fazla ihracatın Almanya ve İngiltere’ye yapıldığını belirtti.

Pekcan, "Yüksek teknolojili ürün ihracatını artırmak zorundayız. Burası bizim zayıf noktamız. İhracat birim fiyatımız hala çok düşük. Hâlâ yüksek teknoloji ürün ihracatımız yüzde 3-4 bandında. Biz bakanlık olarak buna ilişkin stratejilerimizi geliştiriyor, politikalarımızı oluşturuyoruz ve bu konuda da ısrarla devam edeceğiz çalışmalarımıza" dedi. 

Hedef 226,6 milyar dolar

TİM Başkanı İsmail Gülle ise “Geçen yıl aynı dönemde kırdığımız ihracat rekorunu, bu yıl bir üst noktaya taşıyarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık. Bu yıl 182 milyar dolar hedefimizi, 2023 yılında 226,6 milyar dolara taşımak ve geçmek, en kritik önceliğimiz” dedi.

İhracatta Temmuz farkı

223 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.
173 ülkeye TL ile ihracat yapıldı.
39.043 firma ihracat yaptı.
İlk kez ihracat yapan bin 460 firma en çok Irak, Iran, Almanya ve Gürcistan’a ürün gönderdi.
Otomotiv endüstrisi 2.9 milyar dolarlık ihracatla lider sektör oldu.
Mücevherat 509 milyon dolar ile en hızlı yükselen sektör oldu.
AB ülkelerinin payı yüzde 48.8 oldu.
Almanya 1.4 milyar dolar ile ilk sırada yer aldı.
İstanbul 6.4 milyar dolar ihracat ile iller arasında ilk sırada yer aldı.
En yüksek ihracat artışını yüzde 128.4 ile Kilis gerçekleştirdi.
Lider sektör sıralamasında çelikle 44 ülkeye ulaştık...

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:49
  1. Kilis
  2. İstanbul
  3. İzmir
  4. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
  5. Ruhsar Pekcan
  6. Ege İhracatçı Birlikleri
  7. İsmail Gülle

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sıcak havalarda beslenmeye dikkat!
    1. Sıcak havalarda beslenmeye dikkat!
    2. "Zarif Trump'la görüşmek için Beyaz..
    3. Kayseri Şehir Hastanesi’nden Ağrısız..
    4. Şehit Aileleri ve gazilere yardım..
    5. Nevşehir’de Azeri otobüs devrildi: 14..
    6. Nevşehir Belediyespor’un Kızılcahamam..
    7. Oyuncu Cengiz Sezici hayatını kaybetti
    8. Meriç Nehri kıyısında 3 bin 660 kaçak..
    9. Ataç yeni başkanlara rol model oluyor
    10. Teksüt Bandırma rekabetçi takım..
    11. Kent söyleşilerinin bu ayki konukları..
    12. Finansın merkezi için gaza basılıyor
    13. Rusya’da polisle çatışan sarhoş adam..
    14. Akit’in çağrısı sonrası MEB rakamları..
    15. Brezilya'da Bolsonaro'nun eleştirdiği..
    16. Aliağa’da kurban kesim yerleri..
    17. Muğla'da 42 düzensiz göçmen yakalandı
    18. Hong Kong’da hükumet karşıtları sokağa..
    19. Son kurul Konak’ta gerçekleştirildi
    20. Vali Su ve eşi, Çocuk Evinde kalan..
    21. Afet müdahale planı toplantısı yapıldı
    22. Selim Ilgaz sakatlığı nedeniyle kamp..
    23. TL ile ihracatta rekor
    24. Tarım Orman Şurası’na vatandaştan..
    25. Besni’de bahçe yangını büyümeden..
    26. Pamukkale Belediyesi asfalt mesaisine..
    27. Bingöl’de en tatlı hasat
    28. 2019’un ilk 7 ayında toplam 20 milyon..
    29. AB’nin IMF başkan adayı Bulgar..
    30. Ahlatlıbel’de 80’lere yolculuk
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Ahmet Davutoğlu'na Konya'dan kötü haber!
    Ahmet Davutoğlu'na Konya'dan kötü haber!
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız