TL, dolar karşısında yüzde 15 değer kazandı

Geçen yılı 5,95 seviyesine tamamlayan dolar/TL, 2020 yılında yurt içi ve yurt dışı gelişmelerle dalgalı bir seyir izledi ve 6 Kasım’da 8,5832 ile tüm zamanların zirvesini gördü. 7 Kasım’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine Naci Ağbal’ın atanması ve Ağbal’ın fiyat istikrarına yönelik kararlı ve güçlü açıklamalarının etkisiyle Türk lirası değer kazanmaya başladı. Son iki aylık süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele konusundaki kararlı ve güçlü duruşları, Merkez Bankası’nın 24 Aralık’taki PPK toplantısında politika faizini yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseltmesi ve 2021 Yılı Para ve Kur Politikası toplantısında verilen şahin mesajlar Türk lirasını emsallerinden pozitif ayrıştırdı. Türk lirası, 6 Kasım’dan bu yana gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında en çok değer kazanan para birimi oldu. Türk lirası, bu süreçte dolar karşısında yaklaşık yüzde 15’in üzerinde değer kazandı. Önceki gün yaklaşık yüzde 2 değer kaybıyla 7,4075’e gerileyen Dolar/TL, dün de düşüşünü sürdürerek 7,3541 ile 10 Eylül’den bu yana en düşük seviyesini gördü. Euro ise dün, 8,9988’i görerek 20 Kasım’dan bu yana ilk kez 9 liranın altına geriledi.