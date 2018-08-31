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TL adımı sonrası dolar sert düştü!

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türk Lirasıyla tasarrufu teşvik edici kararların yayımlanmasının ardından dolar hızla düşüşe geçti. Dün günü 6.78 seviyesinden kapatan dolar 6.43 seviyesine kadar geriledi.

31 Ağustos 2018 Cuma 09:41
TL adımı sonrası dolar sert düştü!

9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası hafta başında yeniden yükselmeye yeniden başlan dolar/TL paritesi, yurt içi piyasaların kapalı olduğu ve işlemlerin düşük hacimli gerçekleştiği dün, kademeli olarak 6.84 seviyesine kadar çıktı.

Kur bu sabah mevduat hesapları ile ilgili yapılan düzenlemenin de etkisiyle hızla düşüşe geçerek 6.43 seviyesine kadar geriledi. Euro ise 7,90 seviyelerinden 7,60'a kadar geriledi.

 Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7840 lira, avronun satış fiyatı ise 7,9120 lira olmuştu.

Bu sabah yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türk Lirasıyla tasarrufu teşvik edici adımlar atıldı. Buna göre, 1 yıldan uzun vadeli Türk Lirası mevduatları vergi oranı sıfırlandı. Döviz hesaplarında vergi oranları artırıldı. Yeni oranlar 31 Ağustos itibariyle geçerli olacak.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 09:41
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YORUM YAZ

  • kemal arslankanskemal arslankans50 dk önce
    çok acayip düştü evet :)
  • h.ömerh.ömer58 dk önce
    ne düşüşya verin gazı.kamuda nerde tasarruf varmış bana bi gösterinde elinizden öpeyim genel müdür daire başkanınaca altlarında devlet arabası bumu tasarruf.devlet büyüklerimiz tasarruf deyince ne anlıyorlar bi anlatsalar
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