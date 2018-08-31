TL adımı sonrası dolar sert düştü!

9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası hafta başında yeniden yükselmeye yeniden başlan dolar/TL paritesi, yurt içi piyasaların kapalı olduğu ve işlemlerin düşük hacimli gerçekleştiği dün, kademeli olarak 6.84 seviyesine kadar çıktı.

Kur bu sabah mevduat hesapları ile ilgili yapılan düzenlemenin de etkisiyle hızla düşüşe geçerek 6.43 seviyesine kadar geriledi. Euro ise 7,90 seviyelerinden 7,60'a kadar geriledi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7840 lira, avronun satış fiyatı ise 7,9120 lira olmuştu.

Bu sabah yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türk Lirasıyla tasarrufu teşvik edici adımlar atıldı. Buna göre, 1 yıldan uzun vadeli Türk Lirası mevduatları vergi oranı sıfırlandı. Döviz hesaplarında vergi oranları artırıldı. Yeni oranlar 31 Ağustos itibariyle geçerli olacak.