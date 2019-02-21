0553 313 94 23

TKYD Başkanı Ali Pandır: "Geç kalma lüksümüz yok değişimi yönetmek zorundayız"

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Kurumsal Yönetim Zirvesi, “Kurumsal Yönetim İçin: Değişim-Denge-Değer” ana temasıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

21 Şubat 2019 Perşembe 17:02
TKYD Başkanı Ali Pandır: "Geç kalma lüksümüz yok değişimi yönetmek zorundayız"

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Kurumsal Yönetim Zirvesi, “Kurumsal Yönetim İçin: Değişim-Denge-Değer” ana temasıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.



Kurumsal yönetim anlayışının Türkiye’de gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla hareket eden Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD), geleneksel hale gelen Kurumsal Yönetim Zirvesi’nin 12’ncisi İstanbul’da düzenlendi. Bu yıl “Kurumsal Yönetim İçin: Değişim - Denge - Değer” ana temasıyla gerçekleştirilen zirve iş ve ekonomi dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.


Toplantıda konuşan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır, Şirketler gelecekte var olabilmek için değer oluşturmak zorundalar” dedi.



"Sıra dışı bir değişim ve dönüşüm dönemindeyiz"


Sıra dışı bir değişim ve dönüşüm döneminde olduklarını, şirketlerin değişim ve dönüşüme ayak uydurmak ve bu adaptasyonu geleceğe aktarmak için, kendilerine has özelliklerle dengelemek zorunda olduklarını vurgulayan Pandır, "Çeviklik her zamankinden daha önemli. Bu hızlı değişim dönemi, dengeyi kaybetmeden yönetme becerisini zorunlu kılarken, şirketler gelecekte var olabilmek için değeroluşturmalılar" diye konuştu.



"Dünyayı eskiden gördüğümüz pencereden seyretme ısrarcılığından kurtulmalı ve başka bakış açıları edinebilmeliyiz ki riski de fırsatları da artan geleceğin dünyasında var olabilelim" diyen Pandır, değişim süreçlerinde şirketlerin entegre düşünmesi, esnek ve dayanıklı olması, yeniliklere açık olmasının hayati olduğunu vurguladı.



"Yönetim kurullarında çeşitlilik önemli"


Sürdürülebilir bir büyüme için yönetim yapılarını çok daha öngörülü, daha vizyoner, daha dayanıklı ve daha esnek kılabilmenin yönetim kurullarının inisiyatifinde olduğunu kaydeden TKYD Başkanı Pandır, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu da yönetim kurullarında çeşitliliğin önemini ortaya çıkarıyor. Sadece pay sahiplerinden, şirket yöneticilerinden veya aynı sektörden gelen kişilerden oluşan ve yıllarca değişmeyen yönetim kurullarının bu bozucu ‘disruptive’(yıkıcı) teknolojik gelişmeleri ve bunlara bağlı riskleri önceden görmesi ve bu hızlı değişime ayak uydurması genelde zor oluyor. Değişik sektörlerden gelen ve belirli süre ile görev yapan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurullarına farklı fikir ve görüş ile bir dinamizm kattığını ve risklerin önceden teşhisi ve şirkete bu hızla değişen ortamda stratejik yol haritası çizmek için önemli bir işlevi olduğu görülüyor. Nitekim, bu faydayı gören halka açık olmayan aile şirketlerinde kanunen zorunlu olmadığı halde bağımsız üye istihdamının arttığını gözlemliyoruz".

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 17:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Haiti'de otomatik silahlarla yakalanan ABD'liler ülkelerine döndü
    1. Haiti'de otomatik silahlarla yakalanan..
    2. Türk Kızılayından Kosovalı ailelere..
    3. Piyasalarda gün sonu
    4. Borsa günü yükselişle tamamladı
    5. Korkunç olay! İmam ve eşi ahırda ölü..
    6. Başkan Tokur’dan döner sermaye..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli’de (4)
    8. DSP’nin Ödemiş adayı adaylıktan çekildi
    9. Lice Belediyesi yolların bakım ve..
    10. Antalyaspor Vakfının başkanlığına Ali..
    11. Adana’da motosiklet kamyonete çarptı:..
    12. Millet İttifakının Adayı Şıktaşlı:..
    13. Vali Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez şehit..
    14. Cinayetten yargılanırken cinayete..
    15. Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Ayasofya..
    16. İtirafçı polis, sınav sorularını nasıl..
    17. “Sıfır Atık” projesi tanıtım..
    18. Başkan Kocamaz, Mersin’de meşalelerle..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Mart’ta..
    20. KOM’dan kaçakçılara 157 bin liralık..
    21. 35 yataklı devlet hastanesi, 50..
    22. Komşuların park yeri kavgası: 2..
    23. Ülke alevlere teslim oldu! En az 70 ölü
    24. Kaymakam Pişkin, ziyaretçilerini..
    25. Annesinin yanından ayrılan küçük..
    26. Akhisarlı üreticileri rahatlatacak..
    27. Alanya’da dolu hayatı olumsuz etkiledi
    28. İş adamına FETÖ’den hapis cezası
    29. ’Cumhur İttifakı’ adayı Bahadır Güler..
    30. Cumhur İttifakı adayları polis okulunda
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!