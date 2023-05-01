TKP'den HÜDA PAR standı önünde çirkin provokasyon!
Seçim vaatleri İslami değerleri hedef almaktan öte geçemeyen TKP'nin üyeleri HÜDA PAR standı önünde çirkin bir provokasyona imza attı.
Türkiye Komünist Partili bir kadın elinde hoparlörle, beraberindeki partilileriyle HÜDA PAR standı önüne gitti.
Kadın, "Söz veriyoruz tarikatların kökünü kazıyacağız. Gericiliğin kökünü kazıyacağız, nefes dahi aldırmayacağız." diye bağırdı.
Kadının sözleri yanında bulunan TKP'liler tarafından sılıklarla desteklendi. HÜDA PAR standında bulunanlar çirkin provokasyona karşılık vermedi.
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