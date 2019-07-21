TKİ Tavşanlı Linyitspor’da hedef şampiyonluk

Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) mücadele eden TKİ Tavşanlı Linyitspor top başı yaptı.

Kulüp Başkanı Akın Şirin ve yönetim Kurulu üyeleri, futbolcuların katıldığı sezon açılışı dualarla gerçekleşti.

Açılış sonrası basın açıklaması yapan Kulüp Başkanı Akın Şirin, “ 2019 - 2020 Futbol Sezonu BAL ve Ziraat Türkiye Kupasında mücadele edecek takımımız yeni sezon öncesi hazırlıkların tamamlamak için kulüp tesislerimizde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. 2019 - 2020 Futbol sezonunun kulübünüz adına en iyi şekilde geçmesini temenni eder, sezonu şampiyonlukla taçlandırmayı dileriz” dedi.

Teknik Direktör Erdoğan Sarıuşak ise, antrenman sonrasında yaptığı açıklamada sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "Öncelikle yeni sezonumuz camiamıza hayırlı olsun. Hedefimiz bu sene bir an önce bu ligden kurtulup bir üst lige çıkmak. Şampiyonluk hedefimizle transferlerimizi yaptık. Geçtiğimiz yıldan iskelet kadromuzdan kalan futbolcularımız var. Bu sezon içinde belli bölgelere yaptığımız nokta transferler ile transfer sürecimizi tamamladık. Bir veya iki futbolcu takviyesi ile de transferlerimiz noktalanacak. İlk etap hazırlık çalışmalarımızı Tavşanlı’da gerçekleştiriyoruz. Bu sırada da bir hazırlık maçımız olacak" diye konustu.