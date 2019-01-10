TKF Başkanı Esat Delihasan başarılı bir operasyon geçirdi

ANKARA (AA) - Türkiye Karate Federasyonu (TKF) Başkanı Esat Delihasan, özel bir hastanede başarılı bir operasyon geçirdi.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Muammer Kocatürk tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrasında başkanın 2014 yılında dizine yerleştirilen platinler alındı.

Dünya ve Avrupa Karate Federasyonlarının yanı sıra Balkan ve Akdeniz Karate Federasyonlarında da önemli görevleri bulunan Delihasan, bir süre istirahat edecek.