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TKDK’dan 250 milyon euro hibe desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme (TKDK) Çorum İl Koordinatörlüğü, IPARD II Programı kapsamında 250 milyon euro hibe destek bütçesi ile beşinci başvuru çağrı ilanına çıktı.

26 Şubat 2019 Salı 17:12
TKDK’dan 250 milyon euro hibe desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme (TKDK) Çorum İl Koordinatörlüğü, IPARD II Programı kapsamında 250 milyon euro hibe destek bütçesi ile beşinci başvuru çağrı ilanına çıktı.


İhlas Haber Ajansı’nı ziyaret eden TKDK Çorum İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaç’er, “IPARD II Programı Beşinci Başvuru Çağrı İlanı” hakkında açıklamalarda bulundu. Yalvaçer, vatandaşları hibe desteği alabilecekleri sektörler ve yapabilecekleri yatırımlar hakkında bilgi almak ve açılan başvuru çağrı döneminde proje sunmak üzere İl Koordinatörlüğüne davet etti.


IPARD II Programı kapsamında 250 milyon euro hibe destek bütçesi ile 16 Şubat 2019 tarihinde beşinci başvuru çağrı ilanına çıkan TKDK, bu çağrı döneminde, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar ile tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlara yüzde 40 ila yüzde 70 arasında değişen oranlarda hibe desteği verecek.


Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar kapsamında hazırlanacak olan projelerinin kabulü 08 Nisan 2019-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacak. Bu kapsamda; süt üreten tarımsal işletmeler, kırmızı et üreten tarımsal işletmeler, kanatlı eti üreten tarımsal işletmeler, yumurta üreten tarımsal işletmeler yüzde 40-70 hibe ile desteklenecek, bu tedbir kapsamındaki yatırımlara toplam 170 milyon euro hibe desteği verilecek.


Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar kapsamında hazırlanacak olan projelerinin kabulü ise 08 Nisan 2019-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kırmızı et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kanatlı eti ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması sektörlerinde yapılacak yatırımlara yüzde 40-50 hibe desteği verilecek olup bu alandaki toplam destek bütçesi 80 milyon eurodur.



TKDK’den dolandırıcılık uyarısı


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme (TKDK), kurumun ismi kullanılarak yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı da vatandaşları uyardı.


TKDK yetkilileri, son günlerde bazı kişi veya işletmelerle irtibata geçen art niyetli kişilerin, kurumun adını kullanmak suretiyle vatandaşların cep telefonlarına “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan hibe kazandınız, TKDKMERKEZ” gibi mesaj yönlendirdikleri ve hibeyi alabilmek için ücret talep ettiklerine dikkat çekti. Kurumun bu şekilde bir uygulaması bulunmadığı, uzmnlar tarafından tüm bilgilendirmelerin ücretsiz yapıldığını, projede yer alan dokümanlar için herhangi bir ücret talep edilmediğini, bu amaçla kurumun resmi internet adresinde projede sunulması gereken evrakların örneklerinin kamuoyunun bilgisine sunulduğunun altını çizerek, bu tür uyguluma ile karşılaşan kişilerin zaman kaybetmeden en yakın güvenlik jandarma-polis merkezine veya Cumhuriyet Savcılığı’na müracaat etmelerini istediler.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 17:12
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