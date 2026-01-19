TKDK desteğiyle işini büyüttü, 12 kişiye ekmek kapısı oldu

  • İSTANBUL
Tokat’ta yaşayan Mehmet Ekinci, TKDK’den aldığı hibe desteğiyle iş yerini büyüttü. Çamlıbel’de hizmet veren pide salonunda istihdam 12 kişiye ulaşırken, yaz aylarında bu sayı daha da artıyor.

Tokat’ta yaşayan 42 yaşındaki Mehmet Ekinci, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle genişlettiği iş yerinde 12 kişiye istihdam sağlıyor.

 

7 sene önce TKDK'ye başvurdu

Başta çökelekli olmak üzere pidesi ile ünlü merkeze bağlı Çamlıbel beldesinde yaşayan Ekinci, pide salonunu genişletmek için 7 yıl önce "Kırsal turizm destekleri" kapsamında TKDK'ye başvurdu.

 

Bölgenin peynir gibi ürünlerinin değerlendirilmesi için projesi onaylanan Ekinci, aldığı hibe desteğiyle tadilat yapıp iş yerini büyüterek müşterilerine hizmet vermeyi sürdürüyor.

 

Ekinci, 1999 yılında pideciliğe çırak olarak başladığını söyledi.

Farklı iş yerlerinde 2014 yılına kadar çalıştığını belirten Ekinci, "2014 yılında kardeşim ile Rusya'ya inşaat işine gittik. Orada 3 sene çalıştık. Orada soğuktan ayaklarımı hissetmediğimi, ağladığımı biliyorum ama yine de hedefime ulaşmak için dönmemem gerektiğini biliyordum." dedi.

 

Tokat'a döndükten sonra 2017 yılında arazi satın alarak 200 metrekarelik pide salonu açtığını dile getiren Ekinci, "Bize o dönemde de 'Devlet desteğinden faydalanıp yapabilirsiniz' dediler ama biraz korktum, yapamayız, beceremeyiz diye. Sonra iş yerini açıp işletmeye başladık." ifadesini kullandı.

 

Daha sonra TKDK'nin desteklerini araştırmaya başladığını anlatan Ekinci, "Salonun çatısı yapılacaktı, dükkanın büyümesi gerekiyordu. Bize küçük geliyordu. TKDK'ye 2019 yılında projeyi verdik. Projemiz onaylandı. 2020 yılında inşaatımıza başladık. O zaman TKDK'den 1 milyon 200 bin lira destek aldık." diye konuştu.

 

İş yerinde 12 kişi istihdam ettiğini belirten Ekinci, yaz aylarında işlerinin daha yoğun olduğunu, bu dönemde çalışan sayısının 17-18'e çıktığını sözlerine ekledi.

