Zelenskiy yine ağlamaya başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü ve yeni saldırılar için keşif çalışmaları yaptığını belirterek, Moskova yönetiminin savaşı bitirme niyetinde olmadığını ifade etti. Zelenskiy, barış müzakereleri kapsamında ABD ile yürütülen çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Sahadaki son durumu değerlendiren Zelenskiy, Rusya’nın ana hedefinin değişmediğini ve enerji altyapısını hedef almaya devam ettiğini vurguladı. Saldırılar nedeniyle zarar gören şebekeleri onarmak için yaklaşık 58 bin kişinin gece gündüz çalıştığını belirten Zelenskiy, özellikle Kiev ve çevresinde durumun zor olduğunu aktardı.
Elektrik ithalatını artırmak için ortak ülkelerle iş birliği yaptıklarını söyleyen Ukrayna lideri, özellikle İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yapılan mutabakatlar çerçevesinde kritik ekipman desteğinin ulaştığını belirtti. Ayrıca milli petrol ve gaz şirketi Naftogaz tesislerinin de son bir hafta içinde defalarca hedef alındığını ekledi.
ABD ile müzakere süreci
Zelenskiy, ABD öncülüğünde yürütülen barış müzakerelerine dair de önemli bilgiler paylaştı. Ukrayna heyetinin ABD Başkanı Donald Trump’ın temsilcileriyle yaptığı görüşmeler hakkında rapor aldığını ifade eden Zelenskiy, şu açıklamayı yaptı:
"Şimdiye kadar birkaç müzakere turu yapıldı ve savaşın sona erdirilmesi için gerekli belgeler üzerinde çalışılıyor. Ukrayna ekibinin, yaşananları ve Rusya’nın enerji saldırılarını Amerikan tarafına eksiksiz aktarması büyük önem taşıyor."
"Savaşın sebebi Moskova’da"
Rusya’nın gerçekten barış istemesi durumunda nükleer santrallere ve sivil altyapıya saldırmak yerine diplomasiye odaklanacağını dile getiren Zelenskiy, ellerinde Rusya’nın yeni hedefleri keşfettiğine dair net veriler olduğunu söyledi. Zelenskiy, "Tüm bunlar, diplomasinin Rusya için bir öncelik olmadığını gösteriyor. Savaşın sebebi Moskova’da" diyerek uluslararası toplumun saldırgan üzerindeki baskıyı artırması gerektiğini vurguladı.
