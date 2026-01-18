Köşeye sıkışan Abdi Şam’a koştu! Şara ile görüşmeye gitti!

  • İSTANBUL
Demokratik Suriye Güçleri (SDG) elebaşı Mazlum Abdi'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile yapılacak üçlü toplantıya katılmak üzere Şam'a gittiği ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK’nın Suriye yapılanması YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi'nin, terörle mücadele operasyonlarıyla işgal ettikleri bölgelerden sürülmeye başlamalarının ardından müzakereleri hatırladı. Şara’nın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile yapılacak üçlü toplantıya katılmak üzere Şam'a gittiği öğrenildi.

Barzani’nin kanalı Rûdaw’a konuşan SDG’li üst düzey bir terörist, elebaşı Mazlum Abdi’nin “ekibi ile birlikte” Şam’a gittiğini söyledi.
Mazlum Abdi dün Erbil’de Mesud Barzani ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüşmüştü.
Başkan Barzani’nin ofisinde gerçekleşen görüşmeye Başbakan Mesrur Barzani de katılmıştı.

Güney Doğulu

Yeni Akit bu haberi veriyorsun, peki Kuzey Irak Erbil'de kimler toplantı yaptı ve kimler ne dedi???? ... Bunun haberini de yazsana...... Şam'ı kimler ne ile tekrar tehdit ediyor?????.... Terörist PKK-YPG-SDG kimin desteğinde???... Bu teröristlerin yukarıdan aşağı başları ezilmeli, vakit kaybedilmemeli....

İnsanlık Onuru

Bu şerefsiz,insan kanından beslenen,GAZZE'de bebeklerin ! sivillerin katledilmesi için piçi itraile en ağır bombaları veren terör topluluğu abdnin yıkılışı,döktüğü masum kanlarda boğulacağı kaçınılmazdı,mısırda R.MURSİ'nin katilide bu şerefsizler.Bölge ve Dünya İNSANLARI ! uyanmalı .!!!
