Köşeye sıkışan Abdi Şam’a koştu! Şara ile görüşmeye gitti!
Demokratik Suriye Güçleri (SDG) elebaşı Mazlum Abdi'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile yapılacak üçlü toplantıya katılmak üzere Şam'a gittiği ortaya çıktı.
Terör örgütü PKK’nın Suriye yapılanması YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi'nin, terörle mücadele operasyonlarıyla işgal ettikleri bölgelerden sürülmeye başlamalarının ardından müzakereleri hatırladı. Şara’nın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile yapılacak üçlü toplantıya katılmak üzere Şam'a gittiği öğrenildi.
Barzani’nin kanalı Rûdaw’a konuşan SDG’li üst düzey bir terörist, elebaşı Mazlum Abdi’nin “ekibi ile birlikte” Şam’a gittiğini söyledi.
Mazlum Abdi dün Erbil’de Mesud Barzani ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüşmüştü.
Başkan Barzani’nin ofisinde gerçekleşen görüşmeye Başbakan Mesrur Barzani de katılmıştı.