19 Ocak 2020: Abdülkerim Çevik'in vefatı (Medrese Hocası)

Nakşibendi Şeyhi Muhammed Dıyaeddin’in torunlarından Şeyh Ataullah’ın evladlarından olan Seyda Abdulkerim Çevik, Bitlis İli Güroymak (Norşin) İlçesinde dünyaya geldi.



6 yaşında başladığı ilk eğitim ile birlikte, Norşin’de çeşitli medreselerde amcası Şeyh Muhammed Hafid, Şeyh Mazhar, Şeyh Fedli, Mele Sabri, Horasanlı Mele Ebubekir gibi büyük âlimlerin yanında medrese eğitimine başladı.







Medrese kitaplarının birçoğunu bu âlimlerin yanında okuduktan sonra, 1988 yılından itibaren, Seyda Burhaneddin’in Başmüderrisliğini yaptığı Siirt/Tillo Medresesinde eğitimine devam ederek, 1991 yılında ilim icazetini aldı.



9 yaşında amcası Şeyh Hafid’in yanında Nakşibendi tarikatında başladığı seyr-u sülükü, amcası Şeyh Muhammed Hafid’in 2001 yılında vefatından sonra, Şeyh Fetullah-i Verkanis’in torunu Şeyh Asım’ın yanında tamamlayarak, 2007 yılında Şeyh Muhammed Asım tarafından irşad ile görevlendirildi.



Bitlis İli Güroymak (Norşin) İlçesinde bulunan Norşin medresesinde Başmüderris olarak ilim ve irşadla meşgul olan Seyda Abdulkerim Çevik, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İlahiyat ve Sosyoloji bölümleri mezun olup evli 2 çocuk babasıydı.







Bitlis’in Güroymak ilçesinde yaşamış büyük âlimlerden merhum Nakşibendî şeyhi Muhammed Ziyaeddin’in (k.s) torunu ve bölgenin önde gelen kanaat önderlerinden Bitlis Güroymak Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim Çevik, 19 Ocak 2020’de ders verdiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.